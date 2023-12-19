Песков заявил, что Россия обойдет санкции ЕС в отношении алмазов

Существуют варианты обхода санкций в отношении российских алмазов, Москва их «безусловно» реализует ради защиты и обеспечения своих интересов, заявил Песков. Он сказал, что к этим ограничениям в России готовились

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Россия реализует варианты обхода санкций ЕС в отношении алмазов, чтобы защитить свои интересы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Что касается российских алмазов, то это было прогнозируемо, к этому готовились. Не думаю, что отсутствуют какие-то варианты обхода этих санкций. Они есть и они будут реализованы. В любом случае будет делаться так, чтобы защищать и обеспечивать наши интересы», — сказал он. На уточняющий вопрос, существуют ли способы обойти ограничения и будет ли Россия их реализовывать, Песков ответил: «Безусловно».

По мнению представителя Кремля, в целом 12-й пакет санкций Евросоюза против России свидетельствует о том, что, «наверное исчерпывается ресурс тех областей, против которых могут быть введены санкции». «Заморозка активов для оборонных предприятий — это небольшая опасность. Активов в ЕС нет. <...> Наверное, самое примечательное в пакете — введение санкций против российского обществознания. Наверное, это самое красноречивое свидетельство санкционного безумия», — добавил Песков.

Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России накануне, 18 декабря. В него вошло в том числе ограничение на импорт непромышленных алмазов, которые были произведены или обработаны в России. Запрет установят к сентябрю 2024 года поэтапно. Кроме того, вводятся экспортные ограничения на химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, импортные — на чугун, медную и алюминиевую проволоку.

ЕС также обязал страны — члены объединения уведомлять о продаже танкеров любой третьей стране. Кроме того, Брюссель включил в санкционный список 29 юридических лиц за «прямую поддержку российского военно-промышленного комплекса». В их отношении будут применять более жесткие экспортные ограничения в части товаров и технологий двойного назначения.

Также под санкции попал ряд физических лиц. Среди них — сын зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, а также главы Республики Алтай Олег Хорохордин и Башкирии Радий Хабиров.

Российский МИД пообещал ответ на вводимые ограничения.