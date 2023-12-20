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Война санкций ,  
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Reuters узнал о призыве Индии отложить запрет на российские алмазы

Reuters: Индия призвала страны G7 отложить ограничение импорта алмазов из России
Сюжет
Война санкций
Источники Reuters рассказали о призывах Нью-Дели к странам G7 отложить введение запрета на российские алмазы, которое запланировано на 1 января. Причиной для этого являются неясный механизм запрета и нежелание делиться информацией
Фото: Johanna Geron / File Photo / Reuters
Фото: Johanna Geron / File Photo / Reuters

Индия призвала страны «Большой семерки» (G7) отложить введение запрета на российские алмазы из-за неясных правил отслеживания происхождения драгоценных камней. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Сроки введения ограничений на непрямой импорт из России в течение трех-четырех месяцев непрактичны, поскольку правила определения происхождения драгоценного камня неясны», — сказал один из источников агентства. Нью-Дели также выразил готовность добиваться большей ясности в переговорах с лидерами G7 по этому вопросу, пишет Reuters.

Другой источник агентства отметил, что Индия возражает против нового механизма проверки и сертификации необработанных алмазов, который может потребовать раскрытия данных об индийских предприятиях, которые могут быть конфиденциальны.

Reuters отмечает, что согласие Индии, где сосредоточено 90% мощностей мировой промышленности по огранке и полировке алмазов, имеет решающее значение для введения соответствующего запрета.

Песков заявил, что Россия обойдет санкции ЕС в отношении алмазов
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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее Евросоюз ввел 12-й пакет антироссийских санкций, который в том числе включает запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России с 1 января 2024 года. В Еврокомиссии отмечали, что к этому времени все страны G7 введут такой запрет. Помимо прочего, государства «Большой семерки» планируют ввести поэтапный запрет на импорт российских алмазов из третьих стран и создать «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов к 1 сентября 2024 года.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Индия G7 алмазы Европейский Союз Европейская Комиссия
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