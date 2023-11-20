Песков предсказал эффект бумеранга для ЕС при запрете алмазов из России

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Запрет на ввоз российских алмазов, который планирует ввести Евросоюз, может негативно сказаться на самих европейцах. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что планы запретить поставки алмазов — это продолжение «поисков каких-то санкционных решений, которые, по мнению авторов, будут бить по России. «Как правило, получается, что частично срабатывает эффект бумеранга и страдают интересы самих европейцев», — считает пресс-секретарь.

Он отметил, что Россия научилась находить способы минимизировать негативное действие западных санкций.

О планах включить запрет на ввоз российских алмазов в 12-й пакет санкций Евросоюза ранее сообщило издание EU Observer. По его данным, санкции коснутся алмазов, которые добыты в России, экспортируются из нее или перевозятся транзитом, а также алмазов, обработанных в третьих странах.

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