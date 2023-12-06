Страны G7 запретят импорт алмазов из России с 1 января 2024 года

Страны G7 запретят импорт алмазов из России с 2024 года

Фото: James Arthur Gekiere / Global Look Press

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) запретят импорт российских непромышленных алмазов, «добытых, обработанных или произведенных в России», к 1 января 2024 года, говорится в заявлении «Большой семерки», опубликованном на сайте японского МИДа.

С 1 марта следующего года будет ограничен импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

«Для повышения эффективности этих мер члены G7, являющиеся крупными импортерами необработанных алмазов, создадут надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов к 1 сентября 2024 года», — говорится в заявлении.

О том, что страны G7 введут запрет на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, писала Financial Times.

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