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Политика ,  
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Страны G7 запретят импорт алмазов из России с 2024 года

Страны G7 запретят импорт алмазов из России с 1 января 2024 года
Фото: James Arthur Gekiere / Global Look Press
Фото: James Arthur Gekiere / Global Look Press

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) запретят импорт российских непромышленных алмазов, «добытых, обработанных или произведенных в России», к 1 января 2024 года, говорится в заявлении «Большой семерки», опубликованном на сайте японского МИДа.

С 1 марта следующего года будет ограничен импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

«Для повышения эффективности этих мер члены G7, являющиеся крупными импортерами необработанных алмазов, создадут надежный механизм проверки и сертификации необработанных алмазов к 1 сентября 2024 года», — говорится в заявлении.

О том, что страны G7 введут запрет на импорт российских алмазов с 1 января 2024 года, писала Financial Times.

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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