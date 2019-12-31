«Нафтогаз» сообщил детали контракта о транзите российского газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что подписал контракт о транзите российского газа днем 30 декабря. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я подписал в Вене в 14:30, а глава «Газпрома» Алексей Миллер вечером подписал в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

«Мы проводили с ним переговоры до поздней ночи (воскресенья, 29 декабря - РБК), ожидая, что подпишем контракты в одном месте, но мне для подписания были необходимы согласования правления и набсовета «Нафтогаза», а также правительства [Украины], поэтому пришлось перенести подписание и делать это по очереди и дистанционно», - отметил Витренко.

«Гарантированные объемы [транзита российского газа] - это минимум, а не максимум, который мы ожидаем [прокачать]», - подчеркнул исполнительный директор «Нафтогаза». При этом дополнительные объемы прокачки (сверх указанных в контракте) будут оплачивать по более высокому тарифу, написал Витренко, не уточнив размер премии.

«Гарантированные доходы» от транзита российского газа на ближайшие пять лет Витренко оценил в $7,2 млрд, добавив, что есть «возможность значительных дополнительных доходов» от транзита.