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Медведев назвал газовый контракт с Украиной необходимым компромиссом
Москва и Киев урегулировали все вопросы по газу и отказались от взаимных претензий, заявил премьер. По его словам, подписание договора свидетельствует о том, что стороны могут «разговаривать и договариваться»

Подписание нового пятилетнего контракта по транзиту российского газа через территорию Украины — это компромисс, который необходимо было найти. Об этом на своей странице «Вконтакте» написал премьер-министрДмитрий Медведев.

Россия и Украина урегулировали вопросы по газу, отказались от взаимных претензий, и транзит продолжится на условиях, устраивающих все стороны. «Подписание документов показывает, что даже по самым сложным вопросам можно разговаривать и договариваться», — считает премьер.

Он напомнил, что Москва «на протяжении длительного времени» работала с Киевом над урегулированием проблемы, в том числе при участии Еврокомиссии.

Материал дополняется

Теги: Дмитрий Медведев, транзит газа, Украина, компромисс
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