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Медведев назвал «гуманным» тариф на транзит газа через Украину

Тариф, который Украина установила на транзит российского газа в Европу, является гуманным, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

«Это очень гуманный тариф, и все их попытки его взвинтить, они мало чем закончились, практически ничем не закончились», — сказал он.

По словам Медведева, если бы Киев слишком высоко поднял стоимость транзита, то стороны не смогли бы договориться.

Ранее Киев сообщил о «некотором увеличении тарифа» на транзит российского газа. Вице-премьер России Дмитрий Козак, в свою очередь, заявил, что не знает, на сколько выросла цена, и назвал тариф проблемой украинской компании «Нафтогаз». Если он будет ниже стоимости этой услуги, то это «будут дополнительные доходы «Нафтогаза», если выше, то это «коммерческие риски» этой компании, сказал он.

В сентябре на Украине рассчитали стоимость транзита газа из России на пять лет по новому европейскому законодательству. Так, при бронировании объема прокачки 60 млрд куб. м цена за 1 тыс. куб. м на 100 км составит $3,21, а при 90 млрд куб. м — $2,56. По расчетам на 2019 год тариф на транзит топлива будет равен $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Теги: транзит газа, Дмитрий Медведев
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