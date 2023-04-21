Производитель батареек Duracell уйдет из России

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Производитель батареек Duracell уйдет с российского рынка, говорится в письме гендиректора «Дюраселл Раша» Юрия Коротаева, которое опубликовал Mash.

В письме говорится, что решение прекратить бизнес в России приняли акционеры. После ликвидации компании они не намерены распространять продукцию на российском рынке. Это означает, что компания расторгнет все коммерческие контракты и прекратит поставки в ближайшие недели и что ей будет необходимо урегулировать все невыполненные на данный момент заказы, поясняет в письме Коротаев. Он добавляет, что компания «будет выполнять любые текущие/новые заказы», пока не закончатся имеющиеся запасы.

В беседе с «Подъемом» Коротаев подтвердил подлинность письма. Он отметил, что экологические проекты компании по утилизации использованных батареек сворачивать не будут, детали сейчас проговариваются.

РБК обратился за комментарием в Duracell.