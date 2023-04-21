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Минпромторг допустил возврат Duracell в список параллельного импорта

Минпромторг допустил возврат Duracell в список параллельного импорта в случае ухода
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Минпромторг рассмотрит внесение Duracell в список параллельного импорта, если компания уйдет из России. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в ведомстве.

«В случае подтверждения ухода Duracell с российского рынка будет проработана возможность возвращения Duracell в перечень товаров параллельного импорта», — сказал источник.

Ранее Mash опубликовал письмо гендиректора «Дюраселл Раша» Юрия Коротаева, в котором говорится, что акционеры Duracell приняли решение прекратить бизнес в России, а также прекратить поставки продукции в страну. Коротаев подтвердил подлинность письма «Подъему».

В 2022 году Duracell уже включали в список товаров для параллельного импорта. В июле того же года Минпромторг решил убрать Duracell из списка, так как компания продолжила поставки в Россию.

Теги
санкции уход с рынка батарейки Минпромторг
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