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В список товаров для параллельного импорта добавили IKEA, YSL и Zanussi

Минпромторг внес в перечень товаров для параллельного импорта IKEA, игрушки и косметику
В перечень товаров для параллельного импорта добавили игрушки, марки одежды, косметику, парфюмерию, моторные масла и бытовую технику

Минпромторг расширил список товаров для поставок в Россию по параллельному импорту, сообщают «Известия» со ссылкой на приказ ведомства. В него вошли IKEA, а также производители игрушек и детских товаров Hasbro, Mattel, Logitech и Nintendo.

В новой редакции перечня появились производители одежды, косметики и парфюмерии, в том числе Tommy Hilfiger, Kerastase, Yves Saint Laurent, Lancome, Giorgio Armani, бренды моторных масел Shell Helix и Rimula, бытовой техники Zanussi и Wahl, а также запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники Caterpillar и Bauer Kompressoren.

В Минпромторге сообщили, что изменения связаны как с дополнением перечня товаров ушедшими брендами, так и с исключением некоторых марок, возобновивших поставки в Россию. В ведомстве заявили, что «стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей».

Министерство собирается обновить подход к формированию списка товаров. По словам участников рынка, опрошенных изданием, сейчас список выглядит так: Минпромторг указывает группу товаров, а после этого марки, разрешенные для ввоза по параллельным каналам либо которые следует из них исключить. При новом подходе вместо конкретных брендов в документе появятся компании, которые владеют сразу несколькими торговыми марками.

Механизм параллельного импорта заработал после ухода ряда компаний из России. Он подразумевает поставки товаров в страну без разрешения правообладателя. В первоначальный перечень вошли электроника (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony, HP), автомобили (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley и другие), редкоземельные металлы, спортинвентарь, моторное топливо, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, лодки и другая продукция. Впоследствии список несколько раз редактировали, исключая из него позиции и добавляя новые. Например, в ноябре Минпромторг разрешил ввозить в Россию в рамках этого механизма около 40 марок алкоголя.

По данным Федеральной таможенной службы, к декабрю объем параллельного импорта превысил $20 млрд.

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Минпромторг параллельный импорт IKEA бытовая техника
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