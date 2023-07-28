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Война санкций ,  
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Минпромторг утвердил обновленный перечень для параллельного импорта

Замглавы Минпромторга Осьмаков: утвержден обновленный перечень для параллельного импорта
Сюжет
Война санкций
Механизм параллельного импорта работает в России более года, власти намеревались продлить его на 2024-й, но с тенденцией к сокращению перечня товаров. Новый список утвержден Минпромторгом и скоро будет направлен в Минюст
Фото: РБК
Фото: РБК

Обновленный перечень товаров, в отношении которых разрешен параллельный импорт, утвержден Минпромторгом и скоро будет направлен в Минюст, сообщил «РИА Новости» замминистра промышленности Василий Осьмаков.

По его словам, работа по формированию перечня продолжается, новый может быть готов через два-три месяца.

Президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий параллельный импорт — ввоз продукции без согласия правообладателя, год и месяц назад. При этом перечень товаров, которые можно ввозить таким образом, появился еще в мае 2022 года.

В него вошли товары и материалы сотен иностранных брендов, в том числе автомобильных Land Rover, Jaguar, Bentley, производителей электроники Apple, Samsung и других. Список уже корректировался по отдельным позициям: например, в марте в него добавили продукцию IKEA, а также бренды одежды, косметики и парфюмерии, в том числе Tommy Hilfiger, Kerastase, Yves Saint Laurent, Lancome, Giorgio Armani и др.

Включить в список для параллельного импорта могли контактные линзы. В мае появилась угроза дефицита этого товара на рынке из-за новых ограничений США. Поставщики Johnson & Johnson, которая выпускает линзы под брендами Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes, начали уведомлять оптиков о приостановке импорта продукции. Однако, как сказал Осьмаков, линзы этой компании в перечне не появятся.

Глава Минпромторга и вице-премьер Денис Мантуров указывал в мае, что программу параллельного импорта, вероятно, продлят на 2024 год. Механизм продолжит распространяться на товары, в которых «имеется потребность», но «для мотивации производителей» в России список товаров, которые подпадают под «серый импорт», будет сокращаться, отмечал Мантуров.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
параллельный импорт Минпромторг
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