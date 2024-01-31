В Счетной палате сочли неактуальной приватизацию «Почты России»

Счетная палата ведет проверку деятельности «Почты» из-за финансовой дыры, на которую указала спикер Совфеда. Ее завершат в третьем квартале 2024 года, после чего можно будет сделать окончательные выводы, сказала глава палаты

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

И.о. главы Счетной палаты Галина Изотова считает, что приватизация «Почты России» сейчас неактуальна.

«На мой взгляд, пока нет, неактуально [приватизация «Почты России»], но это мое мнение», — сказала Изотова в интервью RTVI.

В декабре Счетная палата начала проверку деятельности оператора почтовой связи. По словам Изотовой, ее планируется завершить в третьем квартале 2024 года, после чего можно будет сделать окончательные выводы. Глава палаты отметила, что проверок в «Почте России» не было пять лет, при этом оператор получал средства «достаточно большие из федерального бюджета», поэтому там «есть там чем заняться». «И сейчас мы выходим смотреть период, по-моему, с 2020-го по 2023-й год, тоже достаточно большой период», — указала она.

В 2018 году «Почта России» была преобразована из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в акционерное общество. Учредителем и единственный акционером АО «Почта России» является государство. В 2014 году занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев, говоря о планах по реорганизации компании, исключал ее приватизацию.

В апреле прошлого года глава ВТБ Андрей Костин, выступивший с инициативой провести новый этап приватизации, допустил, что он мог бы затронуть неконтрольные пакеты крупных компаний, сейчас принадлежащих государству. В частности, Костин назвал доли в «Почте России» среди активов, которые можно было бы приватизировать.

Ранее, как писали «Ведомости», Федеральное казначейство подсчитало, что недополученная прибыль «Почты» по итогам 2022 года предварительно составила 24,5 млрд руб. Среди причин там назвали невыполнение плана продаж и неэффективное управление имуществом компании.

По итогам 2022 года «Почта России» впервые с 2014 года получила убыток 27 млрд руб. Выручка компании уменьшилась на 4% (до 208,4 млрд руб.), а операционные расходы выросли на 16 млрд руб. За первое полугодие 2023 года выручка компании составила 108,3 млрд руб., убыток от операционной деятельности — 6,9 млрд руб. (против 20,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).

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В сентябре прошлого года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на растущую финансовую дыру в «Почте России» и попросила правительство принять меры, «не откладывая в долгий ящик», иначе «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится». Глава оператора Михаил Волков в ответ признал, что в начале года финансовое положение было «крайне непростым», однако за полгода удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности. «Но ситуация остается очень напряженной», — отметил тогда он.

Весной 2023 года «Почта России» предложила взимать с электронных торговых площадок с годовой выручкой свыше 1 млрд руб. по 0,5% от квартального оборота. Оператор обосновал это убыточностью почтовых отделений. Премьер-министр Михаил Мишустин не поддержал введение инфраструктурного сбора с маркетплейсов в пользу «Почты».

В декабре основательница Wildberries Татьяна Бакальчук в интервью РБК заявила, что маркетплейсы проработали «дорожную карту» с «Почтой России» о закупке услуг на 2024 год в качестве альтернативы инфраструктурному платежу.