«Почта России» ответила на заявление Матвиенко о финансовой дыре

«Почте России» удалось за полгода сократить убыток от операционной деятельности почти в три раза, несмотря на «крайне непростое положение» в начале 2023 года. Ранее Валентина Матвиенко сказала о «финансовой дыре» в компании

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В начале года финансовое положение «Почты России» было «крайне непростым», однако за полгода компании удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, заявил глава «Почты России» Михаил Волков, чьи слова приводит пресс-служба компании.

«За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», — сказал Волков.

Он отметил, что около 27 тыс. почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. «Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — заявил он.

Ранее 25 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что в «Почте России» растет финансовая дыра. «Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего: может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других», — сказала она.

«Почта России» впервые за девять лет получила убыток по итогам года Технологии и медиа

Председатель Совфеда призвала разработать «правильную финансовую модель существования». Глава Минэкономразвития Максим Решетников также заявил, что вопрос финансового состояния «Почты России» «вызывает большую озабоченность».

По итогам 2022 года «Почта России» впервые за девять лет получила убыток 27 млрд руб. Выручка компании уменьшилась на 4% (до 208,4 млрд руб.), а операционные расходы выросли на 16 млрд руб.

В компании объяснили такие финансовые показатели увеличением расходов на логистику, стоимости обслуживания техники, приостановкой работы в России глобальных брендов, сложностями с проведением платежей.

В январе «Почту России» возглавил Михаил Волков, который ранее руководил «Национальной лотереей». Одной из приоритетных задач «антикризисной команды» с новым гендиректором стало улучшение показателей и рост доходов.