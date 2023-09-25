 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

«Почта России» ответила на заявление Матвиенко о финансовой дыре

«Почта России» ответила на заявление Матвиенко о финансовой дыре
«Почте России» удалось за полгода сократить убыток от операционной деятельности почти в три раза, несмотря на «крайне непростое положение» в начале 2023 года. Ранее Валентина Матвиенко сказала о «финансовой дыре» в компании
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В начале года финансовое положение «Почты России» было «крайне непростым», однако за полгода компании удалось почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, заявил глава «Почты России» Михаил Волков, чьи слова приводит пресс-служба компании.

«За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», — сказал Волков.

Он отметил, что около 27 тыс. почтовых отделений расположены в сельских и удаленных населенных пунктах. «Большинство из них имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию. Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — заявил он.

Ранее 25 сентября спикер Совфеда Валентина Матвиенко сказала, что в «Почте России» растет финансовая дыра. «Может быть, сделать все-таки тщательный анализ происходящего: может, там другие процессы идут, которые надо с участием правоохранительных органов поправить или других», — сказала она.

Председатель Совфеда призвала разработать «правильную финансовую модель существования». Глава Минэкономразвития Максим Решетников также заявил, что вопрос финансового состояния «Почты России» «вызывает большую озабоченность».

По итогам 2022 года «Почта России» впервые за девять лет получила убыток 27 млрд руб. Выручка компании уменьшилась на 4% (до 208,4 млрд руб.), а операционные расходы выросли на 16 млрд руб.

Читайте на РБК Pro
Сделки с лицами из недружественных стран: ФНС хочет больше налогов
Действительно ли демократия полезна для экономики — The Economist
Ждет ли США неминуемый крах: что говорят зарубежные эксперты
Как продавать на «Авито»: подробный гайд для опытных и начинающих

В компании объяснили такие финансовые показатели увеличением расходов на логистику, стоимости обслуживания техники, приостановкой работы в России глобальных брендов, сложностями с проведением платежей.

В январе «Почту России» возглавил Михаил Волков, который ранее руководил «Национальной лотереей». Одной из приоритетных задач «антикризисной команды» с новым гендиректором стало улучшение показателей и рост доходов.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Балашова Анна Балашова, Виктория Громова Виктория Громова
Почта России Валентина Матвиенко Совфед убытки
Валентина Матвиенко фото

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года
Материалы по теме
Матвиенко заявила о финансовой дыре в «Почте России»
Финансы
«Почта России» собралась открыть компанию в ОАЭ
Бизнес
«Почта России» впервые за девять лет получила убыток по итогам года
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 102,25 (0) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 96,15 (+0,1) Инвестиции, 16:33
Каким был первый сайт в зоне «.ru» РБК и Сбер, 17:44
МИД отверг обвинения в адрес России в организации протестов в Армении Политика, 17:32
Алиев и Эрдоган заложили фундамент газопровода из Турции в Нахичевань Политика, 17:28
Отказавший сборной России футболист получил документы для игры за Армению Спорт, 17:25
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим предложением жилья Недвижимость, 17:18
Как за 10 лет изменилась экологическая обстановка в столице РБК и ДПиООС, 17:18
Как может выглядеть «мембрана» для рубля и сможет ли она влиять на курс Pro, 17:13
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Гладков сообщил о втором за день обстреле поселка у границы Политика, 17:11
«Спартак» отреагировал на сообщение о скандале Промеса в отделе полиции Спорт, 17:09
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 16:53
Посла Болгарии вызвали в МИД из-за выдворения из страны священников РПЦ Политика, 16:46
Соболев заявил о беспокойстве за капитана «Спартака» Спорт, 16:39
На внебиржевых торгах «Тинькофф» стали доступны 20 фондов FinEx Инвестиции, 16:37
Минторг США внес ВСМПО-АВИСМА в черный список Политика, 16:34