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Технологии и медиа ,  
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Владелица Wildberries рассказала про win-win схему с «Почтой России»

Татьяна Бакальчук прокомментировала работу Wildberries с «Почтой России»
Маркетплейсы проработали «дорожную карту» с «Почтой России» о закупке услуг на 2024 год. Игроки рынка выступили с таким предложением в качестве альтернативы инфраструктурному платежу, который лоббировала госкомпания
Татьяна Бакальчук
Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Wildberries и другие площадки проработали «дорожную карту» того, какие услуги на какую сумму они планируют заказать у «Почты России», сообщила в интервью РБК основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Здесь главное, чтобы «Почта» сама теперь не подкачала и взятые на себя обязательства выполнила. Потому что мы кровно заинтересованы в том, чтобы это сработало», — отметила Бакальчук.

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Бизнес
Татьяна Бакальчук

В конце сентября Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в интенсивности использования инфраструктуры «Почты России», закупив услуги и сервисы компании потенциально на 33,5 млрд руб. в 2024 году. Речь шла об использовании инфраструктуры на внутреннем рынке, международных отправлениях и иных видах логистики. Указанная сумма была рассчитана участниками ассоциации. Также маркетплейсы указывали на возможность партнерства в области частичной выдачи и оплаты заказа в отделениях «Почты России», приема и возврата средств по выбору покупателя (картой/СБП/наличными), возможности примерки и иных стандартных услуг интернет-магазинов. Позже депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил, что участники рынка e-commerce предложили закупить у «Почты России» услуги и сервисы на 37,9 млрд руб. в 2024 году с потенциалом для увеличения этой суммы.

Предложение прозвучало в ответ на инициативу «Почты России» ввести инфраструктурный платеж в размере 0,5% от квартального оборота с маркетплейсов, имеющих годовую выручку более 1 млрд руб. Такой платеж в «Почте» обосновывали убыточностью отделений. Но в середине ноября премьер-министр Михаил Мишустин выступил против введения инфраструктурного сбора с маркетплейсов.

Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

Татьяна Бакальчук в интервью на вопрос о том, как, по ее мнению, должны строиться отношения с «Почтой России», отметила, что «на партнерских и взаимовыгодных условиях». «Это единственный способ эффективного сотрудничества двух компаний. Мне неизвестны примеры, когда нерыночные инструменты взаимодействия учитывали бы интересы всех сторон, в конечном итоге от инфраструктурного налога пострадали бы не только маркетплейсы, но и продавцы и потребители», — пояснила она.

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По словам Бакальчук, они нашли вариант win-win для обеих компаний, то есть такой, когда каждая сторона получает выгоду от сотрудничества. Wildberries рассматривает сотрудничество с «Почтой России» с точки зрения пунктов выдачи и магистральных маршрутов. «Это уже рабочая схема — через «Почту» идет взаимодействие между странами, мы сейчас везем из некоторых стран товары через них, и это выходит быстрее. А еще у нас есть планы насчет кроссборда из Китая — и мы надеемся, что если «Почта» выполнит свои обязательства, то все будет хорошо», — сообщила основательница маркетплейса.

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Анна Балашова Анна Балашова
При участии
Ирина Парфентьева, Александр Ситюков, Кирилл Токарев
Wildberries «Почта России» маркетплейс соглашение
Татьяна Бакальчук фото

Татьяна Бакальчук

предприниматель

16 октября 1975 года
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