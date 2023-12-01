Казначейство оценило потери «Почты России» из-за «неэффективных» решений

Недополученная прибыль «Почты России» по итогам 2022 года предварительно составляет 24,5 млрд руб., подсчитали в Казначействе. В числе причин — невыполнение плана продаж и неэффективное управление имуществом компании

Фото: Олег Яковлев / РБК

Федеральное казначейство подготовило предварительные итоги аудита «Почты России», где «размер негативного влияния на финансовый результат» компании в 2022 году оценили в 24,5 млрд руб. Об этом со ссылкой на документ, представленный на совещании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, пишут «Ведомости». Подлинность документа подтвердил газете участник совещания.

По результатам проверки были выявлены «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений», говорится в отчете. Эксперты казначейства пришли к выводу, что часть этих решений были «неэффективны».

Так, недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж достигла 10,2 млрд руб. При этом 12 млрд руб. из общего показателя «неэффективных расходов» пришлось на управление имущественным блоком, отмечал на заседании комитета Госдумы представитель казначейства, рассказал источник «Ведомостей», присутствовавший на мероприятии.

Например, «прошлой командой» (новый гендиректор АО Михаил Волков был назначен 10 января 2023 года, до этого главой компании был бывший вице-премьер Максим Акимов. — РБК) в управлении «Почты» не была обеспечена возможность сдачи объектов в аренду, пересказывает содержание выводов аудиторов собеседник «Ведомостей». Кадастровая оценка имущественного блока, который в течение длительного времени не используется «Почтой России», но и не реализован и не сдан в аренду, составила, по данным казначейства, 10,5 млрд руб.

Помимо этого, компания арендовала офисный комплекс при фактическом простое с 2021 года старой штаб-квартиры головного офиса группы на Варшавском шоссе, говорится в отчете казначейства. Источник газеты уточнил, что речь идет об офисе штаб-квартиры «Почты России» в районе ст. м. «ЦСКА». Аренда этих 35 000 кв. м обходится компании в 1 млрд руб. в год.

По словам собеседника газеты, на эти данные жестко отреагировал присутствовавший на заседании председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член совета директоров «Почты России» Александр Хинштейн, назвавший такие затраты «хамством».

Хинштейн подтвердил «Ведомостям» информацию о своем участии в заседании и представленную предварительную версию аудита казначейства, в которой содержалась оценка «негативного влияния» в 24,5 млрд руб. Но это была не оценка убытков от неэффективного управления «Почтой России», а оценка недополученной прибыли оператора», — отметил депутат.

По его словам, недополученная прибыль не связана с санкциями и международной ситуацией, а именно с «неэффективным» использованием имущества. «Санкции и международная ситуация повлияли как раз на прямые убытки», — добавил Хинштейн.

Среди других причин накопленного убытка группы казначейство указало на недополученный доход в результате ненадлежащей работы IT-систем группы, необоснованную рентабельность закупок, убыточные проекты, в том числе установку постаматов. Были выявлены также рост фонда оплаты труда (ФОТ) аппарата управления на 13% и дочерних компаний группы на 186% при наличии дублирования управленческих функций, а также убыток от участия в АО «Национальные логистические технологии» и строительство для нужд «Почты» 10 логистических центров общей стоимостью 21,9 млрд руб.

По результатам проверки казначейство предложило установить внешний контроль за реализацией плана финансового оздоровления до 2025 ода и провести его корректировку. Теперь результаты аудита, рассказал Волков на заседании, должны более предметно обсудить на заседании совета директоров. Также, по словам источника «Ведомостей», Волков отмечал сложности с обслуживанием долга, который к концу 2023 года превысил 130 млрд руб. С учетом лизинга и кредитов это расходы в 15 млрд руб. в год, отметил на заседании гендиректор «Почты».

В 2022 году «Почта России» получила совокупный убыток в размере 30,4 млрд руб. вместо прибыли 2,34 млрд руб. годом ранее. За шесть месяцев этого года убыток сократился почти в три раза по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 6,3 млрд руб. Исходя из данных «Почты России», по итогам всего 2023 года чистый убыток компании может составить от 27 млрд до 38 млрд руб. в зависимости от выбранного сценария развития. Всего у «Почты России» сейчас более 38 тыс. отделений, из них около 27 тыс. расположены в сельских и удаленных населенных пунктах, и большинство из таких отделений «имеют отрицательную маржинальность и несут исключительно социальную миссию», говорил ранее Волков.

В конце сентября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что, если правительство отложит вопрос с «Почтой России» «в долгий ящик», «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится». Присутствовавший на заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников говорил, что вопрос финансового состояния компании «вызывает большую озабоченность».

До этого, в начале мая, «Интерфакс» сообщил, что «Почта России» направила в Минцифры предложение взимать инфраструктурный платеж с электронных торговых площадок, имеющих годовую выручку более 1 млрд руб. Такой платеж в «Почте» обосновывали убыточностью почтовых отделений.

Сами маркетплейсы выступили против инициативы. Летом была создана рабочая группа с участием представителей Госдумы, Совфеда и маркетплейсов для поиска альтернативных вариантов, рассказывал РБК собеседник, близкий к этой группе. В итоге в конце сентября Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила «оказать содействие» в повышении интенсивности использования инфраструктуры «Почты России» через закупку услуг и сервисов компании, общий объем которых в 2024 году может потенциально составить 33,5 млрд руб. В конце октября в АКИТ отметили, что сейчас обсуждается потенциальный дополнительный объем.

