Счетная палата проверит работу «Почты России» вслед за казначейством, которое предварительно уже оценило «размер негативного влияния на финансовый результат» в прошлом году в 24,5 млрд руб.

Фото: Денис Синяков для РБК

Счетная палата по предложению Госдумы начала проверку деятельности «Почты России», ведомство изучит период работы с 2020 по 2023 год. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Счетной палаты.

Проверку инициировали в конце ноября, ее ход не будет связан с проверкой, которую ведет Федеральное казначейство. Результаты в Счетной палате намерены представить во второй половине следующего года.

Федеральное казначейство к концу ноября представило предварительные результаты своей проверки, согласно которым «размер негативного влияния на финансовый результат» компании в 2022 году оценен в 24,5 млрд руб. Проверяющие нашли «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений», и пришли к выводу, что часть этих решений были неэффективными. Недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж достигла 10,2 млрд руб., полагают в казначействе.

Провести проверку работы «Почты России» предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заявив в сентябре о «финансовой дыре» в организации. «Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер», — пожаловалась она. Матвиенко призвала разобраться в ситуации, «не откладывая в долгий ящик», иначе «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

В «Почте России» ответили Матвиенко. «За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», — рассказал глава компании Михаил Волков. Он уточнил, что около 27 тыс. почтовых отделений расположены в удаленных и сельских районах, работа большинства таких отделений не приносит прибыли, но несет социальную функцию. «Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — подчеркнул Волков.