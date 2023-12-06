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Бизнес ,  
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Счетная палата проверит работу «Почты России»

Счетная палата проверит работу «Почты России»
Счетная палата проверит работу «Почты России» вслед за казначейством, которое предварительно уже оценило «размер негативного влияния на финансовый результат» в прошлом году в 24,5 млрд руб.
Фото: Денис Синяков для РБК
Фото: Денис Синяков для РБК

Счетная палата по предложению Госдумы начала проверку деятельности «Почты России», ведомство изучит период работы с 2020 по 2023 год. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель Счетной палаты.

Проверку инициировали в конце ноября, ее ход не будет связан с проверкой, которую ведет Федеральное казначейство. Результаты в Счетной палате намерены представить во второй половине следующего года.

Федеральное казначейство к концу ноября представило предварительные результаты своей проверки, согласно которым «размер негативного влияния на финансовый результат» компании в 2022 году оценен в 24,5 млрд руб. Проверяющие нашли «внутренние причины убыточности группы, которые стали следствием управленческих решений», и пришли к выводу, что часть этих решений были неэффективными. Недополученная прибыль в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж достигла 10,2 млрд руб., полагают в казначействе.

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Технологии и медиа
Фото:Игорь Иванко / АГН «Москва»

Провести проверку работы «Почты России» предложила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, заявив в сентябре о «финансовой дыре» в организации. «Финансовое положение там очень печальное, и все это знают, но никто не принимает мер», — пожаловалась она. Матвиенко призвала разобраться в ситуации, «не откладывая в долгий ящик», иначе «финансовая дыра превратится в огромную яму, куда все провалится».

В «Почте России» ответили Матвиенко. «За полгода нам удалось изменить тренд — почти в три раза сократить убыток от операционной деятельности, открыть многие временно закрытые отделения, вернуть людей. Но ситуация остается очень напряженной», — рассказал глава компании Михаил Волков. Он уточнил, что около 27 тыс. почтовых отделений расположены в удаленных и сельских районах, работа большинства таких отделений не приносит прибыли, но несет социальную функцию. «Они нужны людям, нужны государству, но для их содержания необходима системная поддержка», — подчеркнул Волков.

По итогам 2022 года «Почта России» впервые за девять лет получила убыток 27 млрд руб. Выручка компании уменьшилась на 4% (до 208,4 млрд руб.), а операционные расходы выросли на 16 млрд руб.

За первое полугодие 2023-го выручка компании составила 108,3 млрд руб., убыток от операционной деятельности — 6,9 млрд руб. (против 20,1 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
«Почта России» Почта России Счетная палата проверка

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