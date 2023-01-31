Экономия и сокращение рождаемости снизили спрос на детское питание

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 75,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 16:14
Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 69,59 (+0,26) Инвестиции, 30 янв, 16:14
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу Политика, 12:24
Как упростить рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 12:18
Новостройки в России за год подорожали почти на 30% Недвижимость, 12:15
Любит «зелнячку» и женат на военной. 5 фактов о новом президенте Чехии Life, 12:14
«Теневой флот», Китай и Индия: как Россия минимизирует эффект от санкций Pro, 12:14
ЦБ допустил смягчение требований по активам для признания профинвестором Финансы, 12:10
Почему цифровизация HR-процессов остается сегодня наиболее важным трендом РБК +, 12:07
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Мосбиржа через несколько недель запустит торги фьючерсами на Nikkei и DAX Инвестиции, 12:06
«Авито Услуги» зафиксировали рост спроса на дизайн интерьеров Недвижимость, 12:03
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:02
Суд взыскал с Газизова ₽92 млн рублей в пользу «Спартака» Спорт, 12:02
«Коммерсантъ» узнал о планах снять все ограничения для «Белавиа» в России Политика, 12:00
Экономия и сокращение рождаемости снизили спрос на детское питание Бизнес, 12:00
В России вынесли первый приговор по статье «теракт» за поджог военкомата Политика, 11:58
Бизнес ,  
0 

Экономия и сокращение рождаемости снизили спрос на детское питание

Россияне в 2022 году стали экономить на покупке детского питания и подгузников
В 2022 году россияне купили почти на 8% меньше детского питания и товаров детской гигиены - на спрос повлияло снижение доходов и рождаемости. Во время предыдущего кризиса 2014-2015 годов потребители экономили, но не на детях
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 2022 году продажи детского питания и товаров гигиены сократились в натуральном выражении на 7,8% год к году, следует из данных исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК. В статистике учитывались продажи товаров FMCG (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) в традиционной рознице, а также в онлайн-магазинах.

Самое большое снижение потребления, по данным NielsenIQ, произошло в сегменте вязкого детского питания (к нему относится, например, фруктовое и овощное пюре) — его покупали на 20,2%, чем в 2021 году. Спрос снизился на все основные категории детского питания, в том числе сухое (его покупали на 13,3% меньше), готовые напитки для детей и молочное детское питание (продажи упали на 10,3 и 8,6% соответственно). На 5,4% год к году упали продажи заменителей грудного молока. В 2022 году россияне покупали меньше не только детского питания, но и товаров детской гигиены. Например, заметно снизились объемы проданных подгузников — на 8,3% год к году. На 9,6% упали продажи талька, на 12,1% — детского крема.

В 2021 году потребление детского питания также снижалось, но не такими темпами: например, объемы продаж вязкого детского питания упали относительно 2020 на 1,9%, молочного питания — на 4,1%, сухого детского питания — на 6,8%, а напитков для детского питания — на 2,6%.

Несмотря на то, что в штуках потребители купили в 2022 году меньше детских товаров, чем годом ранее, потратили они на них больше. В денежном выражении продажи детских продуктов и товаров детской гигиены выросли на 10,5% год к году. Заметно выросли траты на подгузники (их продажи в денежном выражении оказались на 17,7% выше уровня прошлого года), заменители грудного молока (рост на 12,1%), детского молочное питание и напитки для детей — рост на 10,9 и 9,8% соответственно, следует из данных NielsenIQ.

Похожую динамику в офлайн-продажах крупнейших российских ретейлеров зафиксировала исследовательская компания NTech: по ее данным, количество купленного детского питания снизилось в 2022 году на 9% по сравнению с 2021-м, тогда как в денежном выражении продажи выросли на 12,3%. Наиболее чувствительное снижение, по версии аналитиков, было в потреблении молочных каш для детей — продажи в натуральном выражении упали на 20,5% год к году, детского пюре и кисломолочных продуктов — на 18,7 и 9,5% соответственно.

Снижение потребления детского питания подтвердил РБК и крупнейший российский производитель этой продукции — компания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). В компании PepsiCo (бренды «Агуша», «Чудо детки», «Простоквашино», «Домик в деревне») отказались от комментариев. В российском офисе Danone (марки «Растишка», «Тема», «Простокашино», «Малютка», «Малыш» и Nutrilon) на запрос РБК не ответили.

Читайте на РБК Pro
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс
«Сломанные» гены: как наверняка узнать свою предрасположенность к раку
Проблемы студии из Якутии, прогнозы на год: главные события в видеоиграх
Как легендарный боец MMA Нурмагомедов сбрасывал по 10 кг за два месяца

Почему стали покупать меньше товаров для детей

Падение объемов продаж детского питания и товаров детской гигиены в 2022 году объясняется стремлением потребителей экономить из-за снижения реальных доходов и изменения цен, считает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов. Среди прочих причин эксперт назвал уход из России части западных брендов, изменение ассортимента и снижение рождаемости.

Во время предыдущего кризиса 2014-2015 годов россияне снижали потребление товаров повседневного спроса, но тогда оказались не готовы экономить на детях и домашних животных: на фоне падения доходов люди сокращали траты, но продажи детского питания и корма для животных показывали рост, рассказывал в одном из интервью гендиректор Nestle в России Маурицио Патарнелло.

Как менялись доходы россиян

С 2014 по 2017 годы реальные располагаемые доходы (т.е. доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) населения в России сокращались. В 2018 году они показали околонулевой рост (+0,1%), а по итогам 2019 года увеличились на 1% к прошлому году. В пандемию 2020 года реальные располагаемые доходы населения вновь упали — на 3,5%. Но уже в 2021 году они вернулись к росту, который составил 3,1% — максимум за 8 лет.

В январе-сентябре 2022 года, согласно доступным данным Росстата, реальные доходы уменьшились на 1,7% относительно того же периода 2021 года.

Динамика потребления связана с доступностью и ценой, а стоимость детского питания за прошлый год заметно выросла, отмечает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков. На цену повлияли трудности с доступностью сырья и упаковки, связанные с изменением логистических цепочек, объяснили РБК в пресс-службе компании «Прогресс». Еще в начале года гендиректор компании Наталья Медунова, предупредила торговые сети о повышении цен в среднем на 15,5%. В детском питании высокая доля импортного сырья: в 2016 году российские власти из-за недостатка отечественной продукции даже вынуждены были специально исключить из-под действия продэмбарго мясо и овощи для детского питания. Большая часть детских смесей-заменителей грудного молока также поставлялась в Россию из-за рубежа: в 2019 году около 95% таких смесей завозились из ЕС и США. Сложности у российских производителей возникли даже с крышечками для детского питания, белая жесть для которых не производилась в России и завозилась из ЕС, пока ее поставки на попали под санкции.

Весной 2022 года после начала специальной военной операции на Украине производители детского питания в России начали сокращать ассортимент и фокусироваться на самых востребованных позициях, а также отменять скидки. Об оптимизации ассортимента предупредил, в частности, «Прогресс». На выпуске базовых продуктов в России решила сосредоточиться швейцарская Nestle, PepsiCo и Danone приостановили инвестиции в Россию, но пообещали продолжить производство молочных продуктов и детского питания.

Вклад в отрицательную отрицательную динамику потребления детского питания внес рост инфляции, снижение промо-активности и сокращение рождаемости, говорит представитель «Прогресса».

Почему в России снижается рождаемость

По данным Росстата, в январе-ноябре 2022 года рождаемость в России сократилась год к году на 6,8%. За одиннадцать месяцев года в стране родились 1,2 млн детей — на 87,1 тыс. меньше, чем годом ранее.

Среди основных причин снижения рождаемости Минтруд и НИУ ВШЭ
называли сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х), а также неопределенность на рынке труда — из-за этого рождаемость России может сокращаться до 2024 года. Кроме этого, на демографию может влиять Covid-19, снижение доходов из-за санкционного кризиса и любые изменения, которые ведут к снижению уровня жизни и уверенности в завтрашнем дне у молодой части населения, объясняли эксперты.

Некоторые родители стали отказываться от ряда категорий детских продуктов, которые не входят в обязательный рацион ребенка, и покупать вместо них продукты, представленные на «взрослой полке», добавляют в «Прогрессе». Спрос изменился как таковой, согласен представитель компании «Молвест» (выпускает молочную продукцию под брендом «Вкуснотеево» и молочное детское питание «Нежный возраст»): на фоне последствий пандемии и начала спецоперации видна экономия, покупатели стали меньше себя баловать, и у них становятся более востребованы традиционные продукты «без изысков». Например, в вместо йогуртов потребители выбирают кефир, вместо сладких творожков — творог, добавляют в «Молвесте».

Часть родителей действительно стали отказываться от покупки детского питания в пользу обычных продуктов, согласна президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. По ее словам, это связано со стремлением потребителей экономить из-за «тяжелого» финансового состояния. Найти альтернативу сухим смесям-заменителям грудного молока невозможно, но, например, мясное или овощное пюре для детей старше года просто приготовить дома, отмечает Востриков. «Когда пюре стоит 60-80 рублей, это достаточная причина купить вместо него овощи и фрукты и сделать дома пюре на несколько приемов — это получится более экономично и из понятных продуктов», — добавляет эксперт. Если уровень инфляции продолжит снижаться, а проблемы с поставками сырья и упаковки будут решены, то падение потребления замедлится, надеются в «Прогрессе».

В Минсельхозе ситуацию на рынке детского питания назвали стабильной. Как сообщили РБК в министерстве, в январе-ноябре 2022 года производство сухого молока и молочных смесей для детей раннего возраста увеличилось на 12,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, производство мясных консервов для детей сохранилось на уровне 2021 года. В министерстве добавили, что государство поддерживает производителей с помощью льготного кредитования, стимулирующей субсидии и возмещении части затрат. Также Минсельхоз вместе с Минпромторгом прорабатывают вопрос об увеличении производства необходимых для предприятий пищевых ингредиентов.

Авторы
Теги
Анна Захарова
детское питание экономия ритейл рождаемость
Материалы по теме
Падение спроса на потребительские товары побило рекорд кризиса 2014 года
Бизнес
Топ-10 самых подорожавших и подешевевших товаров в России за 2022 год
Экономика
В Минтруде предупредили о рисках снижения рождаемости в ближайшие годы
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter