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Депутат попросил Мантурова поддержать производство жести в России

Белая жесть не производится в России, а поставки из ЕС запрещены санкциями. Если альтернатива им не будет найдена, то ряд производителей детского питания будут вынуждены остановить работу, заявил депутат Сергей Лисовский
Фото: tokkcompany.ru
Фото: tokkcompany.ru

Депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский («Единая Россия») направил обращение министру промышленности и торговли, вице-премьеру Денису Мантурову, в котором попросил его увеличить господдержку производства жести в России. Копия документа есть у РБК. Лисовский подтвердил отправку обращения Мантурову.

Лисовский пишет, что до 2022 года для производства детского питания в баночках в России использовались крышки от зарубежных производителей (Silgan, ThyssenKrupp и других), однако Евросоюз пятым пакетом санкций запретил ввоз в страну жестяных изделий.

В письме парламентарий упоминает российского производителя крышек из жести ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК в Раменском», который, по словам Лисовского, закупает сырье в Сербии и Турции. Из-за прекращения поставок из ЕС «возможности имеющихся в России производителей для удовлетворения требований всех заказчиков не представляются достаточными», указывает он.

Депутат просит Мантурова рассмотреть возможность выделить дополнительную господдержку производства жести в России, «а также развития альтернативных каналов закупок у зарубежных производителей из государств, не являющихся недружественными».

Лисовский подтвердил РБК отправку письма Мантурову и сообщил, что существует риск остановки ряда производств в случае, если не будут найдены альтернативы европейским поставщикам.

«Да, действительно, так называемая белая жесть, к сожалению, в России не производится, она является сырьем для изготовления крышек для многих продуктов питания для упаковки, в частности для детского питания, и ряд заводов, которые производят детское питание, вынуждены будут остановиться, если не будет найдена альтернатива», — сказал он.

РБК направил запрос в Минпромторг.

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По данным СПАРК, ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК» зарегистрирован в 1998 году. Совладельцы — Наталья Медведева и Татьяна Медведева, им принадлежат 49 и 51% соответственно. Руководители — Елена Стоянова и Андрей Воронцов. На сайте компании говорится, что она специализируется на производстве упаковки из алюминия, жести и пластика, она закупает основное сырье в Западной Европе: Германии, Голландии, Бельгии, Италии.

В мае Росрыболовство сообщило о нехватке белой жести для консервных банок. Поставки сырья в Россию сократились «из-за новых экономических условий». До начала военной операции на Украине заводы обычно закупали материал в Европе, Японии, Китае, а также внутри страны, однако после введения санкций импорт стал возможен только из КНР, заявлял «Известиям» президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

В Минпромторге тогда заявили, что возросший спрос на белую жесть можно удовлетворить за счет повышения ее выпуска в Белоруссии, на чьих предприятиях на тот момент была низкая загрузка. Ведомство сообщило, что договорилось выстроить кооперационные цепочки с Минском.

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Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
При участии
Кирилл Соколов
Лисовский депутат Денис Мантуров жесть
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