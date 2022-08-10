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Эксперты объяснили ускорившееся снижение рождаемости в России

В первом полугодии 2022 года рождаемость в России сократилась на 6,3%, сообщил Росстат. Эксперты объяснили РБК, какие причины к этому привели и какие демографические перспективы ждут страну на фоне санкционного кризиса
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В январе—июне 2022 года в России родилось 635,2 тыс. детей, что на 42,9 тыс., или 6,3%, меньше результата аналогичного периода 2021 года, следует из данных Росстата. До этого темпы снижения абсолютного числа рождений замедлялись с 2019 года: тогда в первом полугодии сокращение достигло 8,1%, в первой половине 2020-го число новорожденных снизилось на 5,4%, в январе—июне 2021-го — на 0,4%.

В июне 2022 года спад рождаемости оказался особенно глубоким — минус 9,6% к июню предыдущего года.

Число родившихся в России сокращается с 2014 года, следует из данных Росстата. По итогам 2021 года оно составило чуть менее 1,4 млн человек — на 2,7% меньше показателя 2020 года. В 2020-м количество новорожденных снизилось на 3%.

РБК направил запросы в Минтруд и Минздрав. Как ранее писал РБК, Минтруд прогнозирует снижение рождаемости в России до 2024 года. Среди основных причин этого в ведомстве называют сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, которое происходит уже сейчас (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х), а также неопределенность на рынке труда, вынуждающую средний класс отказываться от репродуктивных намерений.

Почему ускорилось сокращение рождаемости

На углубление спада рождаемости в первом полугодии могла повлиять неопределенность ситуации с пандемией COVID-19 в 2021 году, полагает доцент института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов. Если смотреть по месяцам, более резкий негативный тренд начался с марта этого года, отметил он. Но, по его словам, для окончательных выводов важно дождаться окончания года: все-таки темпы рождаемости по итогам полугодия и всего года могут различаться.

Рождаемость — многофакторный процесс, на который влияют и пандемия, и санкции, и любые изменения, которые ведут к снижению уровня жизни и уверенности в завтрашнем дне у молодой части населения, отмечает завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ Ирина Калабихина. «Как правило, в кризисный период уровень рождаемости падает, так как люди откладывают рождения», — напоминает она.

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С другой стороны, демографическая политика продолжается и вносит свой вклад в поддержание рождаемости. Какой фактор в результате окажется сильнее, зависит от глубины и длительности кризиса, констатирует Калабихина.

Сегодня государство проводит активную политику стимулирования рождаемости, в рамках которой производятся, например, ежемесячные выплаты для женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности, выплаты на первого и второго ребенка для семей с определенным уровнем дохода и другие. Самая масштабная из мер стимулирования — это программа материнского капитала, действующая с 2007 года. Первоначально она распространялась на второго и последующих детей, однако в 2020 году была расширена на первенцев. По данным ПФР, в 2021 году сертификаты получили более 1 млн семей.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

Существенный недостаток мер господдержки рождаемости — это их временный характер, отмечает научный сотрудник международной лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игорь Ефремов. В результате граждане, понимая, что программа стимулирования скоро закончится, или слыша дискуссии, например, о целесообразности маткапитала, меняют календарь рождений.

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«Например, семья планировала второго ребенка через три года, но, ожидая, что программа исчезнет, они могут его родить через год. Из-за этого постоянно возникают скачки рождаемости, а затем провалы», — полагает эксперт.

С ним согласен и Козлов из ВШЭ. Неясные перспективы продления ряда программ семейной политики действительно могут оказать негативный эффект на динамику рождаемости, допускает он.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

Как лекарства от коронавируса влияют на демографию

COVID-19, как и любое вирусное заболевание, может негативно влиять на репродуктивную систему, отмечает акушер-гинеколог, главный врач GM clinic Софья Мелкомян. По ее словам, уже есть некоторые исследования и в России, и за рубежом, которые позволяют сделать вывод, что детородная функция действительно страдает, при этом больше у мужчин — у них появляются проблемы, связанные со спермообразованием.

Беременеть и планировать беременность сразу после болезни не рекомендуется — лучше подождать минимум три месяца, отмечает эксперт. При этом имеет смысл провести несколько более расширенное исследование организма, в первую очередь с точки зрения свертываемости крови, так как вирус влияет на этот показатель, рекомендует она.

Степень влияния вируса на репродуктивную систему зависит от тяжести перенесенного заболевания, указывает акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD Group («Мать и дитя») Мария Милютина. При этом сложно выделить, на что влияет вирус, а на что — лекарства, которые применяются для его лечения. После приема некоторых препаратов, например арепливира и его аналогов, женщине в течение месяца запрещено планирование беременности, а мужчине — в течение трех месяцев. «Если сразу после такого лечения будет зачат ребенок, практически гарантированно, что у него будут грубейшие пороки развития. Негативно повлиять на малыша могут и другие препараты, например антибиотики», — полагает эксперт.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Какой будет демографическая ситуация в будущем

Рождаемость в абсолютных показателях — число рождений — будет сокращаться главным образом из-за снижения количества женщин в фертильном возрасте, говорит Калабихина. «2022 и 2023 годы обещают быть нелучшими в смысле уровня рождаемости», — отмечает она.

Нет позитивных прогнозов и у Ефремова из Института Гайдара. По его мнению, в 2022 году будет рождено около 1,3 млн детей, что примерно на 8% ниже результата предшествующего года, однако это падение не будет катастрофическим или рекордным (например, в 2017 году число рождений сократилось на 10,5%). Снижение числа родившихся вследствие санкционного кризиса произойдет несколько позже, в начале 2023 года, считает он: «Санкции спровоцировали падение доходов и сжатие занятости. При этом существует корреляция между динамикой доходов населения и рождаемостью девять месяцев спустя. В результате в 2023 году ситуация будет намного хуже, чем в 2022-м».

При прочих равных снижение реальных располагаемых доходов сокращает рождаемость, особенно вторых детей, подтверждает Козлов. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2022 года уменьшились на 0,8% год к году. Предыдущее снижение было зафиксировано кварталом ранее и составляло 1,2%.

Для поддержки рождаемости государству стоит сфокусироваться на мерах по увеличению доходов населения — как через зарплаты, так и через пособия, уверен Ефремов. Позитивный опыт таких мер имел место в 2009 году, когда был сильный кризис и экономический спад, но за счет роста соцвыплат правительство смогло не допустить снижения доходов (по итогам года реальные располагаемые доходы выросли на 3%) и, как следствие, рождаемости (число родившихся также увеличилось на 3%).

По мнению Калабихиной, потенциал развития социально-демографической политики России заключается главным образом в совершенствовании баланса «семья — работа». В частности, она считает важным модернизировать систему декретных отпусков через введение непередаваемых отцовских отпусков (то есть тех, которые могут использовать только мужчины, в дополнение к молодым мамам), развитие института сертифицированных нянь, возвращение ясельных групп в полном объеме и рост многообразия общественной помощи по уходу за детьми. Ряд из этих мер будет заложен в национальную стратегию действий в интересах женщин, которую сейчас разрабатывает Минтруд.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Авторы
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
При участии
Любовь Порываева
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