Страны ОПЕК+ договорились о дополнительном сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились о снижении добычи нефти, включая Саудовскую Аравию. Она продолжит сокращать поставки на 1 млн б/с в начале 2024 года. Россия увеличит добровольное допсокращение экспорта на 200 тыс. б/с, до 500 тыс. б/с

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Страны ОПЕК+ по итогам трех конференций, заседаний министров ОПЕК, ОПЕК+ и Министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которые прошли 30 ноября, подтвердили базовое июньское соглашение о сокращении добычи нефти в 2024 году.

Было решено, что в первом квартале 2024 года Саудовская Аравия продолжит дополнительно сокращать добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки (б/с), то есть добыча останется на текущих 9 млн б/с.

Россия, согласно заявлению вице-премьера Александра Новака по итогам встречи, увеличит дополнительное добровольное сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов на 200 тыс. б/с, то есть суммарно оно составит 500 тыс б/с, включая 300 тыс. б/с нефти и 200 тыс. б/с топлива.

В интервью телеканалу «Россия-24» Новак заявил, что кроме России и Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ решили дополнительно сократить добычу нефти на 700 тыс. б/с. То есть без учета продления дополнительных сокращений на мировой рынок в рамках новых сокращений в первом квартале 2024 год попадет на 900 тыс. б/с нефти и нефтепродуктов меньше. К примеру, Казахстан начнет снижать добычу нефти на 82 тыс. б/с, до 1,468 млн б/с.

По итогам совещания стран ОПЕК+ также было решено, что Бразилия присоединится к альянсу с января 2024 года, однако без определенной квоты на добычу (то есть пока не будет сокращать ее) сообщил «Интерфаксу» источник. Это стало возможным на фоне роста добычи нефти в стране. Так, в сентябре она достигла 3,672 млн б/с, что на 6,1% выше, чем в августе, и на 16,7% — чем в сентябре 2022 года. По подсчетам бразильского Института нефти и газа в июле 2023 года, страна стала девятой по добыче в мире и первой в Латинской Америке. В том же месяце гендиректор бразильской нефтегазовой компании Petrobras Жан-Поль Пратес сообщил, что добыча нефти в 2023–2024 годы может вырасти на 4–5%.

К 21:30 мск стоимость февральских фьючерсов нефти Brent сократилась до $81 за баррель или на 2,27% к предыдущему закрытию.

Следующее заседание ОПЕК+ состоится 1 июня 2024 года.

Насколько ОПЕК+ сократит добычу в 2024 году

Впервые о том, что страны ОПЕК+ могут дополнительно сократить добычу нефти на 1 млн б/с сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на слова делегатов конференции. 30 ноября, накануне официального заявления альянса, три источника сообщили Reuters, что потенциально новые сокращения могут лишить рынок до 2 млн б/с в первом квартале 2024 года.

Ранее глава Минэнерго Саудовской Аравии — принц Абдулазиз бен Сальман — объявил о дополнительном добровольном соглашении в июне с 10 до 9 млн б/с. Россия поддерживала сокращение экспорта на 300 тыс. б/с с сентября, а в августе оно достигало 500 тыс. б/с.

Ранее, в октябре 2022 года, страны ОПЕК и Россия решили сократить квоту на добычу нефти на 2 млн б/с к уровню августа 2022 года, соглашение продолжает действовать до декабря 2023 года. Тогда общая квота добычи ОПЕК составляла 41,86 млн б/с, что примерно соответствовало 41,7 млн б/с в августе прошлого года. Однако бен Сальман отмечал, что фактически сокращение добычи нефти составит только 1–1,1 млн б/с.

Позже, в апреле 2023 года, часть стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном сокращении объемом примерно 1,65–1,66 млн б/с, которое должно было действовать с мая по конец 2023 года. Россия еще в феврале 2023 года решила добровольно сократить добычу на 500 тыс. б/с (соответствует примерно 5% от уровня февраля), до около 9,5 млн б/с с 1 марта на фоне введения странами ЕС эмбарго на импорт российской нефти, а также организации странами G7, ЕС и Австралией ценового потолка в декабре 2022 года. Он запрещает третьим странам покупать российскую нефть выше $60 за баррель. Аналогичные меры были добавлены для нефтепродуктов из России в феврале 2023 года.

На предыдущей встрече ОПЕК+ в июне министры согласились снизить уровень добычи с уровня ноября 2022 года — декабря 2023 года на 1,4 млн б/с, до 40,46 млн б/с в 2024 году. Общий объем квот на 10 стран ОПЕК снизится с 25,416 до 24,994 млн б/с, а для стран ОПЕК+ и не-ОПЕК — с 16,44 до 15,59 млн б/с. У Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта они сохранятся на уровнях 10,478, 4,431 и 2,676 млн б/с соответственно. ОАЭ сможет добывать больше: квота вырастет с 3,019 до 3,219 млн б/с. Ливия, Венесуэла и Иран ранее были освобождены руководством ОПЕК от участия в текущих соглашениях ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Квота на добычу нефти у России будет снижена с 10,478 до 9,949 млн б/с, а у Казахстана и Мексики они сохранятся на уровнях 1,628 и 1,753 млн б/с соответственно.

Ранее ОПЕК поручила трем независимым консультантам IHS, Rystad Energy и Wood Mackenzie проверить показатели добычи и планы по наращиванию мощностей по добыче нефти в странах ОПЕК+ к концу июня 2024 года, чтобы определить базовый уровень добычи на 2025 год. Секретариат будет следить за процессом и координировать оценки.

Почему возникли трудности с африканскими участниками ОПЕК

Альянс также после длительных дискуссий, которые привели к переносу заседаний ОПЕК и ОПЕК+ с 25 и 26 ноября соответственно, разрешил в 2024 году добывать Нигерии 1,5 млн б/с (на 120 тыс. б/с выше ранее анонсированного), а Конго — 277 тыс. б/с (на 1 тыс. б/с выше). Анголе, в свою очередь, квоты сократили до 1,11 млн б/с (на 117 тыс. б/с ниже). Ранее африканские страны не соглашались со слишком низкими квотами.

Африканские экспортеры нефти Ангола, Нигерия и Конго во время заседания ОПЕК+ в июне получили значительно более низкие квоты на добычу на фоне невыполнения предыдущих, поскольку ОПЕК стремится сокращать разрыв между таргетированной и реальной добычей нефти. Разрешенный уровень добычи на 2024 год для Анголы был сокращен с 1,455 до 1,28 млн б/с, для Нигерии — с 1,742 до 1,38 млн б/с, а для Конго — с 310 до 276 тыс. б/с. В октябре, согласно данным «вторичных» (то есть независимых) источников ОПЕК, уровень добычи составил 1,172 млн б/с в Анголе, 1,416 млн б/с в Нигерии. В третьем квартале 2023 года добыча в Анголе составляла 1,137 млн б/с, в Нигерии — 1,269 млн б/с, в Конго — 261 тыс. б/с.

Резкий рост добычи в четвертом квартале позволил двум африканским странам поднять вопрос о повышении разрешенного уровня добычи, что привело к проблемам внутри ОПЕК, сообщали ранее источники «Интерфакса». Именно из-за них заседания ОПЕК и ОПЕК+ пришлось перенести на 30 ноября. И если у Анголы отставание по добыче от квоты на 2024 год составляет 108 тыс. б/с, то Нигерия в октябре фактически перевыполнила свою квоту на 36 тыс. б/с.

Ранее ОПЕК заявляла, что производственный план Анголы подлежит проверке тремя источниками, и если он будет подтвержден, то именно такой уровень останется актуальным на 2024 год. Предполагалось, что к концу 2023 года требуемый уровень добычи для Конго и Нигерии может обновиться до среднего уровня добычи, который может быть достигнут в 2024 году, по оценке трех источников. К примеру, план добычи Нигерии на 2024 год составляет 1,578 млн б/с, но пока он не подтвержден.

В ОПЕК отмечали, что Ангола сможет сохранить свой новый базовый уровень добычи только в том случае, если три источника (IHS, Rystad Energy и Wood Mackenzie) смогут подтвердить, что страна выполняет норму. Квоты для Конго и Нигерии могут быть обновлены до среднего уровня добычи, который они потенциально могут достичь в 2024 году. Нигерии будет разрешено увеличить добычу на 2024 год до 1,58 млн б/с, если три источника смогут подтвердить ее способность производить на этом уровне.