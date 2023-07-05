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ОПЕК опровергла приглашение Азербайджана стать ее членом

Генсек аль-Гайс: ОПЕК не приглашала Азербайджан стать ее членом
Организация стран — экспортеров нефти работает над расширением, однако пока речи о приглашении Азербайджана и еще ряда стран не идет, сказал генсек Хайсам аль-Гайс
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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) официально не приглашала Азербайджан вступить в ее ряды, заявил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс, сообщает ТАСС.

«Мы не приглашали их официально стать членами ОПЕК. Но, конечно, они с нами семь лет, с 2016 года. Кажется, что они и так уже члены ОПЕК», — сказал аль-Гайс в кулуарах семинара организации в Вене.

О том, что ОПЕК пригласила Азербайджан стать постоянным членом организации, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова аль-Гайса. Министр энергетики республики Парвиз Шахбазов сказал журналистам, что Баку пока не рассматривает вопрос о вхождении в состав ОПЕК.

Генсек также рассказал журналистам о своем недавнем визите в Азербайджан, где он встречался с президентом Ильхамом Алиевым. «У нас был отличный диалог не только про ОПЕК+, но и о дальнейшем сотрудничестве», — сообщил он. По его словам, он также посетил Малайзию, Бруней, Мексику. ОПЕК работает над своим расширением, однако пока речи о приглашении этих стран не идет, отметил аль-Гайс.

ОПЕК была основана в Багдаде в сентябре 1960 года пятью странами: Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Постепенно к ним присоединились Катар, Индонезия, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор, Габон, Ангола, Экваториальная Гвинея и Конго. Впоследствии Эквадор, Индонезия и Катар решили выйти из организации или приостановить свое членство. На данный момент в ОПЕК входят 13 стран.

ОПЕК+ был сформирован в 2016 году из-за недовольства нефтедобывающих стран ценами на мировом рынке. В нее входят в том числе Россия и Азербайджан.

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Елена Чернышова
ОПЕК Азербайджан

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