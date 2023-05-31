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ОПЕК ввела запрет для журналистов Reuters и Bloomberg

FT: ОПЕК ввела запрет для журналистов Reuters и Bloomberg на посещение штаб-квартиры
Журналистов Reuters, Bloomberg и WSJ не пригласили на встречу ОПЕК+, которая пройдет 4 июня в Вене. При этом сотрудникам FT, как и ряду отраслевых изданий, разрешили освещать мероприятие
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Штаб-квартира ОПЕК
Штаб-квартира ОПЕК (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ввела запрет для журналистов Reuters, Bloomberg News и The Wall Street Journal на посещение своей штаб-квартиры в Вене. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Введение запрета подтвердил РБК источник, близкий к одному из изданий.

Запрет был инициирован Саудовской Аравией, уточняет FT. По данным газеты, мера касается одного мероприятия — журналистов не пустят на встречу ОПЕК+, запланированную на эти выходные. В воскресенье, 4 июня, страны — члены объединения собираются согласовать политику альянса по добыче нефти на вторую половину 2023 года.

Причины такого решения не уточняются. В ОПЕК, Минэнерго Саудовской Аравии, а также в вышеназванных изданиях не ответили на запрос Financial Times. Сама FT, как и ряд отраслевых изданий, получила приглашение на воскресную встречу.

FT отмечает, что некоторые СМИ пытаются сообщить последние новости о результатах встречи ОПЕК до того, как она завершится, «что приводит к колебаниям цен на нефть». Освещение подобных мероприятий проходит хаотично, министры стран — членов ОПЕК «склонны давать волнующие рынок комментарии» журналистам еще до начала заседания. На этом фоне давление на Саудовскую Аравию, которую называют де-факто лидером ОПЕК, усиливается. По данным FT, за решением не приглашать на встречу Reuters, Bloomberg и WSJ стоял глава Минэнерго королевства Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд.

Саудовская Аравия заинтересована в росте цен на нефть, чтобы сбалансировать свой бюджет, отмечал ранее Bloomberg. В начале апреля ряд стран ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении нефтедобычи. Саудовская Аравия, как и Россия, решила сократить добычу на 500 тыс. барр. в сутки с мая до конца года. Всего сокращение добычи топлива должно составить 1,66 млн барр. в сутки в дополнение к договоренностям о сокращении добычи на 2 млн барр. в сутки, заключенным в октябре прошлого года.

В конце мая WSJ сообщила, что Саудовская Аравия выразила недовольство из-за того, что Россия, по мнению королевства, не придерживается обещанного уровня сокращения добычи. В Эр-Рияде считают, что это подрывает усилия по повышению цен на энергоносители, писало издание. Российские власти ранее не раз говорили, что все ограничения соблюдаются.

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