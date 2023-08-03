Кабмин объявил о продлении добровольного сокращения экспорта нефти

Россия добровольно сокращает поставки нефти, как и объемы добычи. Ранее Москва объявила, что будет придерживаться этой политики до конца года, в правительстве уточнили, что объемы сокращения поставок уменьшатся

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В сентябре Россия продолжит сокращение экспорта нефти, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Александра Новака.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс. барр. в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — цитирует аппарат заявление вице-премьера.

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. Губкина Вячеслав Мищенко объяснил снижение объема добровольного сокращения нефти с 500 тыс. до 300 тыс. барр. в сутки благоприятными условиями для российских нефтяных экспортеров, поскольку мировая цена на нефть в последнее время заметно выросла, а скидка российской экспортной смеси Urals к эталонному сорту Brent продолжает сокращаться. Бюджету сейчас также выгодно увеличить поставки на мировой рынок, чтобы собрать больше нефтяных налогов. Эксперт предполагает, что при сохранении благоприятных условий осенью объем сокращения также снизится.

Мищенко отметил, что сокращение добычи и экспорта нефти не коррелируют, это разные величины. То есть Россия с апреля продолжает сокращать добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки к показателю февраля, в июле сократила экспорт на 500 тыс. барр. в сутки, независимо от сокращения добычи.

Россия в августе решила добровольно сократить экспорт нефти на 500 тыс. барр. в сутки, сообщал ранее вице-премьер Александр Новак. Он уточнял, что речь идет о дополнительном сокращении добычи на этот объем. До какого уровня сокращаются поставки за рубеж, вице-премьер не упоминал.

С марта Россия уже сократила добычу нефти на 5%, или на 500 тыс. барр. в сутки. Эта мера будет действовать до конца года. Аналогичное решение приняла Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ объявили о сокращении добычи в меньших объемах.

Сокращение добычи является превентивной мерой на фоне ситуации на мировом рынке, заявляла Москва. Оно нацелено на стабилизацию нефтяного рынка, отмечал Эр-Рияд.