branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 16:35
Как веб-студии увеличить выручку в четыре раза с облаком РБК и Yandex Cloud, 18:29
Forbes сообщил о применении ВСУ советских танков из-за потери западных Политика, 18:26
В Киргизии сообщили о возбуждении в Москве дела об избиении таксиста Общество, 18:10
Парки, воздух и экология: почему выбирают квартиры на западе Москвы РБК и ПИК, 18:09
Минфин США ввел санкции против структур РАН Политика, 18:06
Крупнейший публичный майнер добыл более 1 тыс. биткоинов за июль Крипто, 18:05
В «Зените» цитатой Высоцкого ответили на сообщения об интересе к Азмуну Спорт, 17:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Кабмин объявил о продлении добровольного сокращения экспорта нефти Экономика, 17:57
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 17:48
В Курской области под обстрел попала деревня Елизаветовка Политика, 17:42
В Казахстане решили проверить больницы после заражения пациентов ВИЧ Общество, 17:39
Эксперты определили лидеров по объему строительства жилья в России Недвижимость, 17:35
Сильный отчет «Сбера» привел к росту акций его конкурентов в секторе Инвестиции, 17:28
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
Экономика ,  
0 

Кабмин объявил о продлении добровольного сокращения экспорта нефти

Новак: Россия в сентябре добровольно сократит экспорт нефти на 300 тыс. баррелей в сутки
Россия добровольно сокращает поставки нефти, как и объемы добычи. Ранее Москва объявила, что будет придерживаться этой политики до конца года, в правительстве уточнили, что объемы сокращения поставок уменьшатся
BRENT BRENT $85,06 +1,6%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В сентябре Россия продолжит сокращение экспорта нефти, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера Александра Новака.

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия продолжит добровольное сокращение в сентябре поставок на нефтяные рынки, теперь на 300 тыс. барр. в сутки посредством сокращения экспорта на обозначенную величину», — цитирует аппарат заявление вице-премьера.

Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. Губкина Вячеслав Мищенко объяснил снижение объема добровольного сокращения нефти с 500 тыс. до 300 тыс. барр. в сутки благоприятными условиями для российских нефтяных экспортеров, поскольку мировая цена на нефть в последнее время заметно выросла, а скидка российской экспортной смеси Urals к эталонному сорту Brent продолжает сокращаться. Бюджету сейчас также выгодно увеличить поставки на мировой рынок, чтобы собрать больше нефтяных налогов. Эксперт предполагает, что при сохранении благоприятных условий осенью объем сокращения также снизится.

Мищенко отметил, что сокращение добычи и экспорта нефти не коррелируют, это разные величины. То есть Россия с апреля продолжает сокращать добычу нефти на 500 тыс. барр. в сутки к показателю февраля, в июле сократила экспорт на 500 тыс. барр. в сутки, независимо от сокращения добычи.

Россия в августе решила добровольно сократить экспорт нефти на 500 тыс. барр. в сутки, сообщал ранее вице-премьер Александр Новак. Он уточнял, что речь идет о дополнительном сокращении добычи на этот объем. До какого уровня сокращаются поставки за рубеж, вице-премьер не упоминал.

С марта Россия уже сократила добычу нефти на 5%, или на 500 тыс. барр. в сутки. Эта мера будет действовать до конца года. Аналогичное решение приняла Саудовская Аравия, другие страны ОПЕК+ объявили о сокращении добычи в меньших объемах.

Сокращение добычи является превентивной мерой на фоне ситуации на мировом рынке, заявляла Москва. Оно нацелено на стабилизацию нефтяного рынка, отмечал Эр-Рияд.

Читайте на РБК Pro
От главы Renault-Nissan до тюрьмы: история «убийцы издержек» Карлоса Гона
Хакнули мобильное приложение: как остановить атаку на бизнес
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Авторы
Теги
Георгий Смирнов, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Александр Новак Минэнерго нефть
Материалы по теме
Кабмин обязал нефтяников повысить продажи бензина и дизеля на бирже
Экономика
Путин разрешил нефтесервисной компании Eriell уйти из России
Бизнес
Reuters узнал об отказе США от угроз для соблюдения лимита цен на нефть
Политика