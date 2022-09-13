Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 60,94 (-0,38) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 60,07 (-0,39) Инвестиции, 16:34
Новое обострение между Арменией и Азербайджаном. Главное Политика, 21:41
На свалках России кончается место: как решить проблему мусоропереработки Партнерский проект, 21:30
«Коммерсантъ» узнал, кто может стать новым послом США в России Политика, 21:29
Uniper не исключила обращения в суд «на миллиарды евро» к «Газпрому» Бизнес, 21:19
Владельца клуба НБА оштрафовали на $10 млн за расизм и домогательства Спорт, 21:14
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 21:06
Русская православная церковь за границей выбрала нового главу Общество, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Акционеры Twitter одобрили продажу компании Илону Маску Технологии и медиа, 20:47
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 20:43
Steyr Automotive опроверг планы по покупке российского завода Volkswagen Бизнес, 20:40
Гозмана задержали за пост в ЖЖ от 2013 года Политика, 20:31
Брошенные и опасные: как решить проблему бродячих собак в России Партнерский проект, 20:20
Суд снял с игрока сборной Франции обвинение в изнасиловании Спорт, 20:11
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Война санкций ,  
0 

Uniper не исключила обращения в суд «на миллиарды евро» к «Газпрому»

Немецкая энергетическая компания хочет пожаловаться на необоснованное прекращение поставок газа и предъявить иск «на миллиарды евро». Uniper из-за ситуации с поставками пришлось просить помощи у государства
«Газпром» GAZP ₽242,49 -0,33% Купить
Фото: Frank Hoermann / Global Look Press
Фото: Frank Hoermann / Global Look Press

Немецкая энергетическая компания Uniper (контрольный пакет акций принадлежит финской Fortum) допустила обращение в Стокгольмский арбитраж с иском к «Газпрому» «на миллиарды евро» из-за необоснованного прекращения поставок газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

«Конечно, Uniper... рассмотрит [возможность] таких исков о возмещении ущерба против «Газпрома» и в случае шансов на успех попытается принудить его к исполнению», — сказали в Uniper.

РБК направил запрос представителю «Газпрома» и в Uniper.

«Газпром», как сообщало агентство в середине июля, объявил о форс-мажорных обстоятельствах по ряду поставок в Европу, начиная с 14 июня. Глава немецкой компании Клаус-Дитер Маубах счел это нарушением контрактных обязательств. Он уточнил, что российская сторона не поставляла оплаченные объемы газа с середины июня, и не исключил судебного разбирательства с «Газпромом».

«Нафтогаз» заявил о запуске нового арбитража против «Газпрома»
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Летом «Газпром» начал сокращать прокачку газа по «Северному потоку», объясняя это проблемами с возвратом турбины из Канады, где она находилась на ремонте. Двигатель застрял там из-за санкций этой страны. Впоследствии канадская сторона согласилась доставить турбину через Германию, однако она так и не дошла до России.

В «Газпроме» объясняли, что отправка двигателя в ФРГ «не соответствует условиям контракта».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images На китайских маркетплейсах можно торговать дистанционно. Что нужно знать
Инструкции
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Фото: Patrick Lux / Getty Images Миф о больших доходах: почему перейти в айтишники — плохая идея
Статьи
Pro
Фото: Universal TV И наставник, и диктатор: как эффективно сочетать разные стили руководства
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Проявите разумную жесткость: как новому боссу заслужить авторитет
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: Dan Kitwood / Getty Images Турция или ОАЭ: что выбрать для инвестиции в жилую недвижимость
Инструкции

«Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту. В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения», — заявляли в компании. В свою очередь, считают там, это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей для «Северного потока». «В Газпроме» уточняли, что на КС «Портовая», через которую подается газ, в рабочем состоянии остался только один из шести двигателей.

В начале сентября российская сторона вовсе перестала поставлять газ из-за утечки масла на оставшейся турбине.

Uniper заявила, что из-за действий «Газпрома», который был ее единственным крупнейшим поставщиком, компания оказалась на грани краха и была вынуждена просить помощи у государства, которая достигла уже €19 млрд. При этом государство приобретет 30% акций Uniper, сократив долю ее финской материнской компании Fortum почти с 80 до 56%.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
При участии
Тимофей Дзядко
Uniper Стокгольмский арбитраж Газпром Северный поток
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Посол в Канаде счел абсурдными призывы задержать турбину для Nord Stream
Политика
«Газпром» фразой «ремонтировать негде» описал ситуацию с турбинами
Политика
Регулятор ФРГ не увидел в дефекте турбины причину остановить Nord Stream
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter