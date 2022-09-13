Uniper не исключила обращения в суд «на миллиарды евро» к «Газпрому»

Немецкая энергетическая компания хочет пожаловаться на необоснованное прекращение поставок газа и предъявить иск «на миллиарды евро». Uniper из-за ситуации с поставками пришлось просить помощи у государства

Фото: Frank Hoermann / Global Look Press

Немецкая энергетическая компания Uniper (контрольный пакет акций принадлежит финской Fortum) допустила обращение в Стокгольмский арбитраж с иском к «Газпрому» «на миллиарды евро» из-за необоснованного прекращения поставок газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника.

«Конечно, Uniper... рассмотрит [возможность] таких исков о возмещении ущерба против «Газпрома» и в случае шансов на успех попытается принудить его к исполнению», — сказали в Uniper.

РБК направил запрос представителю «Газпрома» и в Uniper.

«Газпром», как сообщало агентство в середине июля, объявил о форс-мажорных обстоятельствах по ряду поставок в Европу, начиная с 14 июня. Глава немецкой компании Клаус-Дитер Маубах счел это нарушением контрактных обязательств. Он уточнил, что российская сторона не поставляла оплаченные объемы газа с середины июня, и не исключил судебного разбирательства с «Газпромом».

Летом «Газпром» начал сокращать прокачку газа по «Северному потоку», объясняя это проблемами с возвратом турбины из Канады, где она находилась на ремонте. Двигатель застрял там из-за санкций этой страны. Впоследствии канадская сторона согласилась доставить турбину через Германию, однако она так и не дошла до России.

В «Газпроме» объясняли, что отправка двигателя в ФРГ «не соответствует условиям контракта».

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«Канадские власти выдали документы на вывоз двигателя, которые никоим образом не связаны с действующим контрактом, компании Siemens Energy Canada Limited, которая не является стороной по контракту. В случае транспортировки двигателя в Россию существует риск, что канадские власти могут посчитать это нарушением или обходом условий выданного разрешения», — заявляли в компании. В свою очередь, считают там, это может привести к отзыву разрешения и невозможности ремонта в Канаде других двигателей для «Северного потока». «В Газпроме» уточняли, что на КС «Портовая», через которую подается газ, в рабочем состоянии остался только один из шести двигателей.

В начале сентября российская сторона вовсе перестала поставлять газ из-за утечки масла на оставшейся турбине.

Uniper заявила, что из-за действий «Газпрома», который был ее единственным крупнейшим поставщиком, компания оказалась на грани краха и была вынуждена просить помощи у государства, которая достигла уже €19 млрд. При этом государство приобретет 30% акций Uniper, сократив долю ее финской материнской компании Fortum почти с 80 до 56%.