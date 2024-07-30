Суд в Челябинске признал законной национализацию «Макфы»

Крупнейшего в России производителя макарон «Макфа» и еще более 30 компаний по иску Генпрокуратуры изъяли в пользу государства в мае, менее чем через два месяца после начала судебного процесса. Защита обжалует решение

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Челябинский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков по делу об изъятии производителя макарон «Макфа» и других предприятий в пользу государства, сообщил РБК адвокат бывших владельцев Павел Хлюстов.

«Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков и признал законной экспроприацию «Макфы». Позиция Челябинского суда вызывает удивление, ведь он пошел против разъяснений Верховного суда. В конце июня Верховный суд рассмотрел два аналогичных дела и принял решения против Генпрокуратуры. Это были первые дела о национализации, дошедшие до Верховного суда, и в первом же деле Верховный суд поломал незаконную практику по изъятию активов Генпрокуратурой», — отметил Хлюстов.

Адвокат сообщил, что ответчики будут обращаться в вышестоящие инстанции, вплоть до Верховного суда (ВС), чтобы добиться возвращения «Макфы» ее законным собственникам.

В конце июня ВС отправил на новое рассмотрение дело о национализации уральского завода «Исеть». Генпрокуратура настаивала, что бывший владелец, в 1996–2000 годах депутат Госдумы Малик Гайсин, нарушил антикоррупционное законодательство, контролируя завод, будучи парламентарием. В минувшем мае акции «Исети» передали «Ростеху», который получил контроль над долей в 80%. В ВС отметили, что до 8 июля 1999 года запрета на участие депутатов в органах управления юридических лиц не существовало; до 25 декабря 2008 года не было запрета на владение депутатами ценными бумагами. В суде также посчитали противоречащим Конституции отказ от применения сроков давности при рассмотрении дела.

Хлюстов отметил, что даже за короткий период пребывания предприятия в руках государства могут возникнуть «необратимые негативные последствия», в частности из-за риска отказа зарубежных партнеров обслуживать импортное оборудование «Макфы», что приведет «к качественному и количественному снижению продукции и к потере доли рынка».

Генпрокуратура в конце марта подала иск об изъятии в пользу государства акций «Макфы», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат», Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК, Мишкинского комбината и других юрлиц, в том числе зарегистрированных на Кипре, в общей сложности 34 компаний.

Кроме перечисленных юрлиц ответчиками по иску были 12 физлиц — экс-губернатор Челябинской области и экс-депутат Госдумы Михаил Юревич, бывший депутат Думы Вадим Белоусов, а также их родственники и партнеры. По версии Генпрокуратуры, Юревич и Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и потому перешедшие теперь под госконтроль компании имели коррупционное происхождение. Иск рассматривали в закрытом режиме.

В мае центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокуратуры, ответчики обжаловали его. В начале июля «Макфа» перешла под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс», согласно данным СПАРК.