Суд в Челябинске признал законной национализацию «Макфы»
Челябинский областной суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков по делу об изъятии производителя макарон «Макфа» и других предприятий в пользу государства, сообщил РБК адвокат бывших владельцев Павел Хлюстов.
«Суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб ответчиков и признал законной экспроприацию «Макфы». Позиция Челябинского суда вызывает удивление, ведь он пошел против разъяснений Верховного суда. В конце июня Верховный суд рассмотрел два аналогичных дела и принял решения против Генпрокуратуры. Это были первые дела о национализации, дошедшие до Верховного суда, и в первом же деле Верховный суд поломал незаконную практику по изъятию активов Генпрокуратурой», — отметил Хлюстов.
Адвокат сообщил, что ответчики будут обращаться в вышестоящие инстанции, вплоть до Верховного суда (ВС), чтобы добиться возвращения «Макфы» ее законным собственникам.
В конце июня ВС отправил на новое рассмотрение дело о национализации уральского завода «Исеть». Генпрокуратура настаивала, что бывший владелец, в 1996–2000 годах депутат Госдумы Малик Гайсин, нарушил антикоррупционное законодательство, контролируя завод, будучи парламентарием. В минувшем мае акции «Исети» передали «Ростеху», который получил контроль над долей в 80%.
В ВС отметили, что до 8 июля 1999 года запрета на участие депутатов в органах управления юридических лиц не существовало; до 25 декабря 2008 года не было запрета на владение депутатами ценными бумагами. В суде также посчитали противоречащим Конституции отказ от применения сроков давности при рассмотрении дела.
Хлюстов отметил, что даже за короткий период пребывания предприятия в руках государства могут возникнуть «необратимые негативные последствия», в частности из-за риска отказа зарубежных партнеров обслуживать импортное оборудование «Макфы», что приведет «к качественному и количественному снижению продукции и к потере доли рынка».
Генпрокуратура в конце марта подала иск об изъятии в пользу государства акций «Макфы», АО «СМАК», АО «Первый хлебокомбинат», Свердловского хлебомакаронного комбината СМАК, Мишкинского комбината и других юрлиц, в том числе зарегистрированных на Кипре, в общей сложности 34 компаний.
Кроме перечисленных юрлиц ответчиками по иску были 12 физлиц — экс-губернатор Челябинской области и экс-депутат Госдумы Михаил Юревич, бывший депутат Думы Вадим Белоусов, а также их родственники и партнеры. По версии Генпрокуратуры, Юревич и Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и потому перешедшие теперь под госконтроль компании имели коррупционное происхождение. Иск рассматривали в закрытом режиме.
В мае центральный районный суд Челябинска удовлетворил требования прокуратуры, ответчики обжаловали его. В начале июля «Макфа» перешла под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс», согласно данным СПАРК.
Павел Дуров заявил, что является биологическим отцом более чем 100 детей
Спрос на дальневосточный гектар вырос на треть
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Россияне стали больше думать о здоровом питании
Raiffeisenbank раскрыл целевую бизнес-модель для «дочки» в России
Польша предложила Венгрии выйти из ЕС и НАТО
Трамп назвал позором церемонию открытия Олимпиады в Париже
«Яндекс» впервые в своей истории выплатит дивиденды
Читайте официальный канал РБК