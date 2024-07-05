«Макфу» передали под управление структуре Россельхозбанка

Управляющая компания фабрики с начала июня находится под контролем «РСХБ-Финанс». Ранее структура Россельхозбанка получила под управление активы ГК «Ариант», которые взыскали с экс-владельцев ЧЭМК

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Крупнейший в России производитель макарон «Макфа», который по иску Генпрокуратуры изъяли у основателя компании, бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, перешел под управление структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс», следует из данных СПАРК.

Запись о переходе управляющей компании «М-Групп», которая руководит «Макфой», под управление «РСХБ-Финанс», появилась 2 июля. Ранее компанию возглавляла Юлия Иванова.

Помимо того, под контроль «РСХБ-Финанс» перешел крупный хлебокомбинат СМАК, чья выручка за 2023 год составила 6,7 млрд руб., крупнейший челябинский производитель хлебобулочных изделий «Первый хлебокомбинат» и еще ряд компаний, которые ранее принадлежали семье Юревича и его партнеру по бизнесу экс-депутату Вадиму Белоусову, передает 74.ru

Суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры в марте. Ответчиками выступили Юревич, Белоусов, их родственники, а также 34 российские и иностранные компании. Надзорное ведомство заявило о «коррупционном происхождении бизнеса»: по мнению прокуратуры, Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах госвласти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения».

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск Генпрокуратуры. Юревич и его семья не согласились с решением, адвокаты обжаловали его, заявив, что «был совершен должностной подлог».

В конце мая под управление структуры Россельхозбанка перешли активы ГК «Ариант» — крупнейший производитель вина «Кубань-Вино», крупнейшее виноградарское предприятие агрофирма «Южная», производитель вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующаяся на разведении свиней агрофирма «Ариант». Ранее Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая потребовала взыскать активы с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).