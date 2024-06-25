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Бизнес ,  
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Верховный суд отменил конфискацию уральского завода, переданного Ростеху

У бывшего депутата изъяли контрольный пакет акций завода «Исеть», который Путин затем передал «Ростеху». Владелец находится под домашним арестом по делу о растрате
Фото: uzesiset.ru
Фото: uzesiset.ru

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение о передаче в доход государства завода электрических соединителей «Исеть», конфискованного у бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Антон Демченко.

«Мы озвучили доводы о пропуске Генпрокуратурой сроков исковой давности, а также то, что неправильно была применена 235-я статья и 169-я статья Гражданского кодекса. Суд ошибочно изъял в доход государства активы Гайсина, приобретенные им как до получения статуса депутата, так и после прекращения депутатских полномочий. Суд посчитал наши доводы обоснованными и отправил дело на новое рассмотрение», — объяснил юрист.

Дело по другим изъятым активам Гайсина рассматривает суд в Челябинске, уточнил адвокат, производство приостановлено до вступления в законную силу решения по «Исети». Демченко выразил надежду, что судебные акты будут тоже отменены, и рассказал о планах подать кассационную жалобу на иск Генпрокуратуры о конфискации у экс-депутата 690 млн руб.

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Гайсин заседал в Госдуме второго созыва с 1996 по 1999 год. В 1990-е он организовал один из первых уральских кооперативов, в 1992-м бизнесмен возглавил «Среднеуральское акционерное общество», в которое входило около 120 предприятий, среди них: «Арамильский текстиль», завод радиоаппаратуры «Форманта», Дегтярский машиностроительный завод, Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат.

В последнее время его бизнес разделялся на три направления: фармацевтическое — «Уралбиофарм», промышленное — «Исеть» и хлебное — «Первоуральский хлебокомбинат».

Против предпринимателя заведено дело о злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в особо крупном размере. Следствие полагает, что он нанес ущерб «Исети» и России на сумму, превышающую 385 млн руб. Гайсин отправлен под домашний арест.

По мнению прокуратуры, будучи гендиректором «Исети», он не инвестировал в развитие и техническое переоснащение завода, управлял производством, являясь депутатом Госдумы, что запрещено законом, а также использовал свое влияние в органах власти для получения контрольного пакета завода, его доля собственности составила 55,3%.

В мае президент Владимир Путин передал акции «Исети» в собственность госкорпорации «Ростех». Правительство выпустило распоряжение о передаче 55,3% акций завода.

Завод «Исеть» основали в 1970 году. Предприятие выпускает электрические и оптические соединители для авиационной, космической и ракетной техники, железнодорожного транспорта, станкостроения, медицины и других отраслей промышленности.

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Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

Ранее по иску Генпрокуратуры суды передали в доход государства активы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), активы группы «Ариант» — крупнейшего производителя вина «Кубань-Вино», акции производятеля макаронных изделий «Макфа» арестованы. Владельцы компаний пытаются оспорить решения судов.

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Верховный суд Генпрокуратура Ростех Госдума Челябинская область
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