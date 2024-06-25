Верховный суд отменил конфискацию уральского завода, переданного Ростеху
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решение о передаче в доход государства завода электрических соединителей «Исеть», конфискованного у бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина, сообщил «Ъ-Урал» адвокат Антон Демченко.
«Мы озвучили доводы о пропуске Генпрокуратурой сроков исковой давности, а также то, что неправильно была применена 235-я статья и 169-я статья Гражданского кодекса. Суд ошибочно изъял в доход государства активы Гайсина, приобретенные им как до получения статуса депутата, так и после прекращения депутатских полномочий. Суд посчитал наши доводы обоснованными и отправил дело на новое рассмотрение», — объяснил юрист.
Дело по другим изъятым активам Гайсина рассматривает суд в Челябинске, уточнил адвокат, производство приостановлено до вступления в законную силу решения по «Исети». Демченко выразил надежду, что судебные акты будут тоже отменены, и рассказал о планах подать кассационную жалобу на иск Генпрокуратуры о конфискации у экс-депутата 690 млн руб.
Гайсин заседал в Госдуме второго созыва с 1996 по 1999 год. В 1990-е он организовал один из первых уральских кооперативов, в 1992-м бизнесмен возглавил «Среднеуральское акционерное общество», в которое входило около 120 предприятий, среди них: «Арамильский текстиль», завод радиоаппаратуры «Форманта», Дегтярский машиностроительный завод, Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат.
В последнее время его бизнес разделялся на три направления: фармацевтическое — «Уралбиофарм», промышленное — «Исеть» и хлебное — «Первоуральский хлебокомбинат».
Против предпринимателя заведено дело о злоупотреблении полномочиями, присвоении и растрате в особо крупном размере. Следствие полагает, что он нанес ущерб «Исети» и России на сумму, превышающую 385 млн руб. Гайсин отправлен под домашний арест.
По мнению прокуратуры, будучи гендиректором «Исети», он не инвестировал в развитие и техническое переоснащение завода, управлял производством, являясь депутатом Госдумы, что запрещено законом, а также использовал свое влияние в органах власти для получения контрольного пакета завода, его доля собственности составила 55,3%.
В мае президент Владимир Путин передал акции «Исети» в собственность госкорпорации «Ростех». Правительство выпустило распоряжение о передаче 55,3% акций завода.
Завод «Исеть» основали в 1970 году. Предприятие выпускает электрические и оптические соединители для авиационной, космической и ракетной техники, железнодорожного транспорта, станкостроения, медицины и других отраслей промышленности.
Ранее по иску Генпрокуратуры суды передали в доход государства активы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), активы группы «Ариант» — крупнейшего производителя вина «Кубань-Вино», акции производятеля макаронных изделий «Макфа» арестованы. Владельцы компаний пытаются оспорить решения судов.
МИД ответил на санкции блокировкой 80 крупнейших изданий ЕС
Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Шойгу и Герасимова
СК показал обломки сбитого Ил-76, перевозившего украинских военнопленных
В Краснодаре BMW вылетел с третьего этажа крытой парковки. Видео
В Белгороде показали последствия ночной атаки дронов на многоэтажку
Глава Дагестана поручил провести ревизию личных дел всех руководящих чиновников
Советники Трампа представили план по завершению конфликта на Украине. Подробности
Трое россиян победили в плей-офф НХЛ и завоевали Кубок Стэнли
Видео освобождения Ассанжа опубликовало Wikileaks
Мосбиржа анонсировала запуск двух новых фьючерсов в ближайший месяц
Частные клиники зафиксировали рост числа пациентов с алкозависимостью
Правила регистрации машин изменят. Что нужно знать автомобилистам
Замену Боррелю нашли в Эстонии. Как изменится руководство ЕС
Житель Дербента рассказал, как тушил горящую машину во время боя
Суперкомпьютер назвал главного фаворита Евро-2024