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Эксклюзив

Макароны от губернатора. Чем известна «Макфа» и ее владельцы

Как экс-глава Челябинска заработал на «Макфе» и почему за ней пришла прокуратура
Благодаря «Макфе» Челябинск носит неофициальное название макаронной столицы. Как развивался бизнес одного из крупнейших производителей макарон в мире, чьи акции Генпрокуратура хочет обратить в доход государства, — в материале РБК
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В четверг, 28 марта, Генпрокуратура подала в Центральный районный суд Челябинска иск, в котором потребовала обратить в доход государства акции крупнейшего в России производителя макаронных изделий — АО «Макфа». Суд принял иск к производству.

Иск подан заместителем генпрокурора в интересах Российской Федерации. Ответчиками по нему значатся 34 российских и иностранных компании — среди них АО «Макфа», Первый хлебокомбинат, Свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК (один из крупнейших в России), Мишкинский комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске) и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре. Кроме того, ответчиками по иску выступают и 12 физлиц — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники (Валерий, Александр и Наталья Юревич, Ирина Белоусова) и партнеры.

Прокуратура решила изъять акции «Макфы»
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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

По версии Генпрокуратуры, «Макфа», а также СМАК, «Челябинскоблгаз» и ряд других предприятий имеют коррупционное происхождение, поскольку их бенефициары Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, работая в органах госвласти, и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения», сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, в ходе проверки было установлено, что Юревич и Белоусов «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов».

Ведомство требует обратить в доход государства акции «Макфы», управляющей компании «Агромакфа», СМАКа и других компаний, при этом до передачи новому собственнику старые должны обеспечить их работу, исполнение контрактов и оплату труда сотрудников. По оценкам надзора, которые приводит «Коммерсантъ», капитализация активов «Макфы» составляет 22 млрд руб. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 9 апреля.

Как появился крупнейший производитель макаронных изделий «Макфа» и чем известны его бенефициары — в материале РБК.

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Чем известна «Макфа»

Агропромышленная группа «Макфа» появилась на базе основанной в 1937 году Челябинской макаронной фабрики, выпускавшей вермишель и макароны. До 1970-х годов это была единственная фабрика по производству макаронных изделий на Южном Урале (мощности достигали 30 тыс. т в год). В 1990-х, инвестировав в оборудование, компания начала выпускать макароны из твердых сортов пшеницы. К 1997 году на упаковке ее хлебопекарной муки впервые появилось слово Makfa. Название бренда обозначает «Макаронная фабрика».

АО «Макфа» было создано в 2001 году в результате слияния Челябинской макаронной фабрики и АО «Сосновский комбинат хлебопродуктов». На тот момент крупнейшим акционером объединяемых компаний был занимавший тогда пост депутата Госдумы Михаил Юревич.

Сейчас АО «Макфа» — лидер рынка макаронных изделий и муки в России, а также значительный производитель круп и зерновых хлопьев, указано на официальном сайте компании. «Макфа» входит в пятерку крупнейших мировых производителей макарон. Среди ее активов — не только самое большое производство макарон, но и крупнейший мукомольный комплекс в России, крупяное производство, собственная логистическая сеть и сельскохозяйственные активы. Производства холдинга находятся в Челябинской, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае. Компания внесена в перечень системообразующих предприятий российского агропромышленного комплекса.

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Каждая пятая пачка макарон в России, по оценкам компании, выпущена под брендом Makfa. Около 2 млрд руб. в 2023 году принес ей экспорт продукции, которую она поставляет в страны ближнего зарубежья, Китай, ОАЭ, а с прошлого года — и в Саудовскую Аравию. Всего в 2023 году компания реализовала 146 тыс. т макаронных изделий (помимо бренда Makfa это еще Grand di Pasta и Livingood). Измерить масштабы этого производства можно и по-другому: «Если все пачки макарон, выпускаемые АО «Макфа» в год, сложить в одну линию, то ее длины хватит, чтобы обогнуть экватор», — сообщает компания на своем сайте.

Иск Генпрокуратуры «никоим образом не скажется» на работе группы компаний «Макфа», заверил «Российскую газету» источник, знакомый с ситуацией, — по его словам, «не надо опасаться перебоев с поставками муки и макарон и запасаться ими впрок». Директор свердловского завода СМАК Владилен Фуфаров (также выступает ответчиком по иску Генпрокуратуры) заявил, что предприятие работает «в обычном режиме».

АО «Макфа» — основной актив бизнес-группы Юревича и Белоусова. Но помимо него в концерн входят еще 26 компаний, зарегистрированных в Москве, Курганской, Московской, Свердловской, Херсонской и Челябинской областях. Совокупная стоимость этих активов в прокурорском иске оценивается в 46 млрд руб., ежегодная выручка — в 41 млрд руб., а валовая прибыль составила 13,6 млрд руб. «Нахождение во власти» позволило Юревичу, по версии Генпрокуратуры, создать целый холдинг, включающий агропромышленные, торгово-развлекательные, гостиничные, автотранспортные и медиаактивы.

Чем занимались владельцы «Макфы»

Основатель «Макфы» Михаил Юревич начинал свой бизнес в 1990-х: в 1993 году стал директором Хлебокомбината № 1 (сейчас АО «Первый хлебокомбинат»), а затем его владельцем. Позднее Юревич рассказывал о его покупке так: «На Хлебокомбинате № 1 мы с середины 1990-х годов арендовали помещение. А еще здесь работала главным бухгалтером теща моего друга. Шла приватизация, руководители комбината искали, кому продаться, и директор Матюшевский сделал нам официальное предложение. Мы купили на аукционе пакет акций, потом выкупили акции у коллектива, сформировали контрольный пакет, который впоследствии еще увеличили». Комбинат, как вспоминал Юревич, тогда «лежал буквально в руинах» — его не реконструировали лет 30 или 40.

В 1995 году Юревич стал председателем совета директоров предприятия, уже переименованного в Первый хлебокомбинат. В том же году он стал совладельцем Челябинской макаронной фабрики, а также Сосновского хлебокомбината. К концу 1996 года была сформирована ассоциация предприятий «Агропромышленное объединение «Макфа». В состав этого агропромышленного холдинга вошли фабрика «Макфа» (бывшая Челябинская макаронная фабрика), Первый хлебокомбинат, а также Сосновский комбинат хлебопродуктов, АТП «Темп-Автотех» и др. В 2000 году в холдинг вошел и свердловский завод СМАК — ныне один из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в России.

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Юревич был председателем совета директоров холдинга «Макфа» с 1995 по 2000 год, вскоре им был приобретен и первый медиаактив — газета «Вечерний Челябинск». В 1999 году бизнесмен был избран депутатом Госдумы III созыва и стал заместителем председателя комитета по энергетике, транспорту и связи. В 2003 году Юревич вновь вошел в число депутатов нижней палаты парламента от партии «Единая Россия», а после стал членом высшего совета партии. До 2005 года Юревич был депутатом Госдумы, затем до 2010 года возглавлял Челябинск, а впоследствии до 2014 года — Челябинскую область.

С 2003 года Юревич «практически не бывал на «Макфе», рассказывал председатель совета директоров компании Дмитрий Мешков. Семейный бизнес, по данным СМИ, был записан на родителей экс-губернатора — Валерия и Наталью Юревич, а также на Ирину Белоусову — супругу экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, делового партнера и соратника Михаила Юревича. Все производственные вопросы и вопросы продвижения макарон на рынке решал его отец, Валерий Юревич. Именно ему Челябинск, по версии местных СМИ, обязан званием «макаронной столицы» России: при нем «Макфа» превратилась из региональной компании в «мощный федеральный бренд». Одной из приоритетных бизнес-задач Юревич-старший считал превращение Makfa в мировой бренд: «У нас отличные продукты питания, их необходимо продвигать на международном рынке».

Помимо агропромышленного холдинга семья Юревича развивала и другой бизнес. Уже после избрания депутатом Госдумы были приобретены магазин «Школьник», киноцентры «Киномакс-Урал» и «Киномакс-Победа», создан «31 телеканал». А после победы Юревича в марте 2005 года на выборах мэра Челябинска был возведен торгово-развлекательный центр «Родник». Как писал Ura.ru, именно из-за него бизнесмен решил стать главой города, потому что тогдашний мэр Вячеслав Тарасов отказывался выделять ему землю под ТРЦ. Впоследствии холдинг построил в Челябинске и другие торговые объекты — например, крупнейший ТРЦ «Алмаз» и ТРК «Урал», а также отель международной сети Radisson Blu. С Юревичем, по данным местных СМИ, была связана и сеть челябинских продуктовых магазинов «Проспект», прекратившая свое существование в 2018 году.

Какие претензии возникли у прокуратуры

Придя к власти, Михаил Юревич, по версии Генпрокуратуры, не отказался от предпринимательской деятельности, «создал ложную видимость дистанцирования от бизнес-проектов», переоформив их на своих родителей и сына, а также на товарища и делового партнера Вадима Белоусова, а тот, в свою очередь, в «криминальную схему номинального владения коррупционными активами» вовлек свою супругу, дочь с ее мужем и даже тещу.

Вадим Белоусов ранее возглавлял макаронную фабрику «Макфа», а его семья с семьей Юревича числилась в совладельцах АО «Макфа» до 2014 года. Депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Белоусова обвиняли в получении взяток на сумму более 3 млрд руб. По версии следствия, Белоусов вместе с Юревичем с 2010 по 2014 год получил взятки на сумму свыше 3 млрд руб. за покровительство предприятиям, связанное с аукционами на обслуживание дорог.

Самого основателя агрохолдинга «Макфа» Юревича в 2017 году обвинили в получении взяток на общую сумму 26 млн руб. от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко (в 2014 году осужден на семь лет за взятки в размере 70 млн руб.), подстрекательстве своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина, а также в получении взяток от южноуральских бизнесменов на общую сумму 3,4 млрд руб. за «действия, входящие в его служебные полномочия, и общее покровительство».

Михаил Юревич покинул Россию в 2017 году — сначала для лечения в Израиле, потом в Лондоне, где, предположительно, живет сейчас. Он находится в международном розыске. Юревич «приобрел» гражданство Кипра, но он и его партнер, как сообщают близкие к Генпрокуратуре источники «Коммерсанта», продолжают через третьих лиц контролировать бизнес. Часть активов они перевели в офшоры, зарегистрированные на Кипре.

В 2017 году Валерий Юревич передал свою долю акций АО «Макфа» кипрской компании Rantip Invest Limited. На тот момент ему принадлежало 71,42% компании (19,29% было у Натальи Юревич). Но при этом Валерий Юревич сохранил полный контроль над управляющей компанией «Макфы». В 2021 году его внук, 25-летний сын экс-губернатора Александр Юревич, стал соучредителем сразу трех фирм, которые контролируются семьей Юревич: «Арктика-сервис», «Новая планета» (90%), «Темп и интерсервис». По состоянию на конец 2022 года он входил в совет директоров АО «Макфа» наряду с Валерием Юревичем, управляющим группы Антоном Белоусовым, директором по коммерции компании Дмитрием Мешковым и финансовым директором Юлией Ивановой.

РБК направил просьбу прокомментировать иск Генпрокуратуры в пресс-службу АО «Макфа», компанию АО «СМАК», ООО «Отельстрой», Мишкинский комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект».

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