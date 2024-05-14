«Макфа» обжаловала решение суда о немедленной национализации

Защита «Макфы» подала жалобу на решение суда о немедленном переходе активов под контроль Росимущества. Ответчики жалуются, что сложнейший спор рассмотрен в одно заседание, а его законность решения не проверил апелляционный суд

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Группа «Макфа» обжаловала решение Центрального районного суда о немедленном исполнении национализации. Жалоба была подана 14 мая в Центральный районный суд Челябинска, сообщил РБК адвокат Павел Хлюстов, представляющий интересы «Макфы» в суде.

Решение обращении в доход государства имущества группы «Макфа» челябинский суд вынес 8 мая 2024 года. «По ходатайству Генпрокуратуры суд обратил решение к немедленному исполнению, — поясняет Хлюстов. — Еще до проверки законности решения в апелляционном суде «Макфа» перейдет под контроль Росимущества».

Из материалов дела на сайте суда следует, что исполнительные листы взыскателю были выданы 13 мая. «Несмотря на то, что решение суда еще не изготовлено, исполнительные листы уже были выданы прокуратуре. В любой момент сведения о собственниках могут быть изменены на РФ, а на предприятие войдет Росимущество», — говорит адвокат.

Оснований для такой спешки у суда, по мнению защиты владельцев «Макфы», не было. Закон допускает немедленное исполнение решения в исключительных случаях, когда истцу в случае промедления неминуемо будет причинен ущерб, поясняет Хлюстов. Учитывая «тотальные обеспечительные меры» по контролю над деятельностью предприятия, которые ранее принял суд, адвокат считает немедленное исполнение решения излишним. «Все аресты и запреты неукоснительно соблюдаются ответчиками, поэтому невозможно утверждать, что до проверки решения в апелляции с «Макфой» может что-то произойти, что причинит прокуратуре ущерб», — продолжает Хлюстов.

«Предприятие функционирует, а любой мизерный платеж контролируется приставами и банками, — о каком умышленном ущербе может идти речь? Неужели кто-то всерьез верит, что сложнейшее оборудование можно тайно разобрать на винтики и куда-то увезти? , — рассуждает Хлюстов. — Создается впечатление, что исход дела в вышестоящих инстанциях Генпрокуратуре уже известен, поэтому и нет смысла задерживать исполнение. Этим же можно объяснить и скорость рассмотрения дела. Сложнейший спор был рассмотрен в одно судебное заседание».

РБК направил запрос в Центральный районный суд Челябинска и Генпрокуратуру.

В марте суд Челябинска арестовал акции «Макфы» по иску Генпрокуратуры. Ведомство потребовало обратить их в доход государства из-за «коррупционного происхождения бизнеса». Ответчиками выступали бенефициары «Макфы» — экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич, экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, а также их родственники (Валерий, Александр и Наталья Юревич, Ирина Белоусова) и партнер, а также 34 российских и иностранных компании. Среди них — АО «Макфа», Первый хлебокомбинат, свердловский хлебомакаронный комбинат СМАК (один из крупнейших в России), Мишкинский комбинат хлебопродуктов, ООО «Проспект» (один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в Челябинске, ему принадлежат торговые центры и склады), ООО «Родник» (одноименный торгово-развлекательный комплекс), ООО «Отельстрой» (отель Radisson Blu в Челябинске) и другие юрлица, в том числе зарегистрированные на Кипре.

По мнению прокуратуры, «Макфа», а также СМАК, «Челябинскоблгаз» и ряд других предприятий имеют коррупционное происхождение, поскольку Юревич и Белоусов совмещали бизнес и работу в органах госвласти и «в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения», писал «Коммерсантъ». Юревич и Белоусов «фактически» владели группой коммерческих компаний, сведения о которых не декларировали, а «высокое положение во власти использовали для достижения собственных бизнес-интересов», считают в ведомстве.

Ответчики просили передать дело об обращении «Макфы» и связанных с нею компаний в доход государства в арбитражный суд — в этом случае процесс проводился бы в открытом режиме, но ответчикам было отказано. Более того, владельцы «Макфы» даже предлагали выкупить компанию обратно, заключив мировое соглашение, по которому государство войдет в управление предприятием.Также предлагалось направлять ежегодно 1 млрд руб. на «цели, связанные со специальной военной операцией».

В апреле этого года в госсобственность по решению Арбитражного суда Челябинской области перешли активы ГК «Ариант». Через пять дней после решения суда, удовлетворившего требования Генпрокуратуры, в собственность Российской Федерации перешел крупнейший производитель вина «Кубань-Вино». Аналогичные изменения коснулись крупнейшего виноградарского предприятия — агрофирмы «Южная», производителя вина «Центр пищевой индустрии — Ариант», а также специализирующейся на разведении свиней агрофирмы «Ариант». Смена собственника всех компаний была зарегистрирована 10 апреля.