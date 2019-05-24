Греф опроверг интерес Сбербанка к покупке «Яндекса»

Нельзя обсуждать сделку, если она не планировалась, подчеркнул глава кредитной организации Герман Греф, выступая перед акционерами. Сообщения о возможной покупке Сбербанком доли Аркадия Воложа в «Яндексе» появились прошлой осенью

Герман Греф (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Сбербанк никогда не планировал купить 50% акций «Яндекса», поскольку эта компания не продавалась, заявил глава кредитной организации Герман Греф на годовом общем собрании акционеров банка по итогам 2018 года. Трансляция мероприятия ведется на официальном сайте Сбербанка.

«Почему не куплен «Яндекс»? Ну первое, он и не продавался, поэтому его купить не могли, и планов купить 50% [в компании] у нас не было. Поэтому нельзя обсуждать, почему не произошла сделка, если она не планировалась», — сказал Греф.

В октябре прошлого года сразу несколько СМИ сообщили о планах Сбербанка, который в настоящее время владеет лишь золотой акцией «Яндекса», стать крупным акционером ИT-компании. По данным The Bell, банк собирается купить 30% в капитале компании и получить право вето по ключевым вопросам. Газета «Ведомости», в свою очередь, сообщала, что банк сможет получить де-факто контроль на «Яндексом» за счет приобретения акций типа В (каждая из них дает на собрании акционеров сразу десять голосов).

Сбербанк опровергал факт переговоров. Тем не менее источник РБК указывал, что переговоры ведутся, их инициатором выступил первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис.