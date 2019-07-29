FT сообщила о «борьбе кошек с собаками» вокруг СП «Яндекса» и Сбербанка

FT сообщила о «борьбе кошек с собаками» вокруг СП «Яндекса» и Сбербанка

В Сбербанке не понимают, кто и за что отвечает в «Яндексе», а в ИТ-компании недовольны, что банк пытается «перетянуть одеяло на себя», рассказали газете источники. Обе стороны ранее опровергали сообщения о «разводе»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Из-за стычек между «Яндексом» и Сбербанком по поводу их совместного предприятия, созданного на базе «Яндекс.Маркета», стороны обсуждали смену структуры владения, чтобы у одной из двух сторон появился четкий контроль над проектом, пишет Financial Times (FT )со ссылкой на два источника, осведомленных о происходящем с СП.

О том, что две стороны недовольны делами в «Маркете», в начале июля писал The Bell. Издание отмечало, что речь идет о возможности «развода» двух гигантов. Однако первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис назвал эти данные вымыслом, а в «Маркете» заявили, что довольны результатом совместного проекта.

Еще несколько источников FT сообщили, что между двумя сторонами действительно были «стычки» из-за «Маркета» — они касались вопросов менеджмента, целей по росту проекта, KPI. «Они дерутся, как кошки с собаками», — описал ситуацию один из собеседников.

Источник, близкий к «Яндексу», заявил, что основная проблема со Сбербанком — «в том, что они не знают, как сотрудничать на равноправной, взаимовыгодной основе». «Они постоянно пытаются перетянуть одеяло на себя», — сказал этот собеседник.