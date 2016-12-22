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«Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком
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«Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком
Технологии и медиа, 19:29
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«Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком
За несколько минут бумаги «Яндекса» подешевели на 7–8%. По данным СМИ, Сбербанк планирует получить не менее 30% в капитале «Яндекса», а возможно, и фактический контроль над компанией. В банке наличие такого плана опровергли
Фото: Олег Яковлев / РБК

Стоимость акций Yandex N.V. (головная компания группы «Яндекс», зарегистрированная в Нидерландах) резко упала на фоне публикации новостей о намерении Сбербанка войти в капитал компании и последующего опровержения их пресс-службой банка. В течение нескольких минут стоимость начавших было дорожать бумаг на Московской бирже снизилась с 2356,5 до 2185 руб. (минус 7,28% от максимума дня), а на бирже NASDAQ — с $35,9 до $33 (минус 8%).

​Скачок котировок, державшихся в течение дня примерно на одном уровне, последовал за тем, как газета «Ведомости» и издание The Bell сообщили, что Сбербанк, владеющий сейчас лишь золотой акцией «Яндекса», намерен стать крупным акционером интернет-компании.

По данным The Bell, банк претендует не менее чем на 30-процентную долю в капитале «Яндекса» и на получение права вето по ключевым вопросам. Источники «Ведомостей» утверждают, что за счет приобретения акций типа B, каждая из которых дает на собрании акционеров «Яндекса» сразу десять голосов, Сбербанк может получить фактический контроль над компанией.

В статье The Bell отмечается, что предложение о покупке доли Сбербанк мотивировал стремлением защитить «Яндекс» от возможных проблем со стороны конкурентов. Источники «Ведомостей» утверждают, что Сбербанк не только заинтересован в выгодной инвестиции свободных средств, но и «считает себя «белым рыцарем», возможным спасителем «Яндекса» от прямого госконтроля».

​Тем не менее один из собеседников «Ведомостей» отметил, что даже опосредованный, через Сбербанк, госконтроль негативно отразился на «Яндексе», так как это «разрушит экосистему компании» и может привести к оттоку сотрудников и пользователей.

Глава Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис (именно он, по версии The Bell, ведет переговоры) опровергли «Ведомостям» сам факт обсуждения сделки, которая дала бы банку пакет, дающий значительное влияние на «Яндекс». Как сообщил РБК источник, близкий к переговорам, их инициатором выступил первый зампредправления Сбербанка Лев Хасис. Крупнейший из нынешних акционеров интернет-компании Аркадий Волож обсуждать эту тему отказался.

«Сбербанк не получал предложения о выкупе акций «Яндекса» и не обращался к «Яндексу» с подобным предложением», — сообщила ТАСС пресс-служба госбанка.

К 19:15 мск стоимость акций Yandex N.V. на Московской бирже скорректировалась до 2235 руб. (минус 3,25% к закрытию вчерашних торгов). На бирже NASDAQ стоимость бумаг снизилась до $32,62 (минус 9,1%). Исходя из того, что у компании 328,4 млрд акций, капитализация снизилась на $1 млрд. На 19:21 мск акции достигли минус 9%, а капитализация упала до $10,73 млрд, или на $1,05 млрд по сравнению с капитализацией на момент закрытия накануне.

«Особенность «Яндекса» много лет заключалась в том, что его основатели являлись и ключевыми владельцами акций. Для технологической компании это было одним из основных плюсов. Слухи о сделке со Сбербанком и тот факт, что госбанк может получить контроль над компанией, вызывают у инвесторов справедливые опасения», — сказал РБК старший аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. В то же время он напомнил, что Сбербанк уже давно участвует в проектах «Яндекса», контролирует «Яндекс.Деньги», у них есть общий маркетплейс. «Это сотрудничество вполне эффективно​. На мой взгляд, такая форма вхождения государства (через Сбербанк) в капитал «Яндекса» лучший из всех возможных вариантов. Если сделка все-таки произойдет, но Сбербанк не будет вмешиваться в операционную деятельность компании, то рынки со временем успокоятся», — считает Либин. По его мнению, падение акций — это временная реакция рынка на новость.

По мнению аналитика «Уралсиба» Константина Белова, есть несколько вариантов вхождения в капитал компании: либо речь идет о допэмиссии, либо о покупке акций у действующих акционеров. По его словам, на данный момент «Яндекс» не испытывает необходимости в дополнительном финансировании, поэтому возникает вопрос, на что ему могут потребоваться эти средства. «Вариант приобретения акций у действующих акционеров — более радикальный. Традиционно технологические компании очень чувствительны к изменениям в структуре управления. Акционеры «Яндекса», скорее всего, опасаются, что вхождение Сбербанка в капитал может сказаться на качестве управления. При этом большинство акционеров «Яндекса» — это иностранцы, для которых контроль компании со стороны госбанка может иметь большое значение», — говорит аналитик.

По данным NASDAQ, институциональные инвесторы владеют 231,6 млн обыкновенных акций Yandex класса «А», что составляет 71% всего капитала. Крупнейшими держателями являются американские фонды Wellington Management Group, FMR, Capital Research Global Investors, OppenheimerFunds, Morgan Stanley, Blackrock, а также французский Carmignac Gestion.

Авторы: Евгений Калюков, Александра Посыпкина, Наталья Галимова.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: «Яндекс» , Сбербанк
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