Владелец крупнейшего производителя вина ответил на претензии прокуратуры

Винодельческие предприятия ГК «Ариант» продолжают работу на фоне требований Генпрокуратуры изъять активы компании, сообщил РБК управляющий акционер Кретов. Изъятие рассматривается в рамках мер против «неосновательного обогащения»

Александр Кретов (Фото: пресс-служба ГК Ариант)

Группа компаний «Ариант» сохраняет спокойствие, сотрудничает с правоохранительными ведомством и собирает документы для разрешения ситуации. Об этом сообщил РБК управляющий акционер ГК «Ариант» Александр Кретов, к которой на минувшей неделе подала иск Генпрокуратура.

В рамках сохранения работоспособности компании, как говорит Кретов, он и команда «сохраняют спокойствие, сотрудничают с правоохранительными органами, собираем все документы для разрешения ситуации»: «Заявили ходатайство и будем знакомиться и разбираться с заявленными к нам требованиями от Генеральной прокуратуры», — сказал он.

«Сейчас трудные времена, — признает Кретов. — Я благодарен своей команде, все сплотились и оперативно стараются разобраться в возникшей ситуации, при этом поддерживая всю операционную деятельность. Мы продолжаем работать, заводы работают. Выпуск продукции, отгрузки, все производственные процессы идут согласно планам. Финансовые обязательства перед работниками выполняются в полном объеме».

Кретов — один из ответчиков по иску Генпрокуратуры к бизнесменам Юрию Антипову и Александру Аристову. Генпрокуратура потребовала изъять у предприятия «Ариант» принадлежащие ей 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант». Ведомство предложило провести эту процедуру в рамках иска о взыскании «неосновательного обогащения» с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Ответчиками выступают бывший владелец ЧЭМК Юрий Антипов и Александр Аристов, основавшие группу «Ариант» в 1990-е. В нее вошли предприятия пищевой промышленности, тогда же партнеры получили контроль над ЧЭМК.

Александр Кретов приходится зятем Аристову, который вместе с его дочерью стали владельцами «Арианта» (сельхознаправления) после раздела активов бизнесменами. Кретов говорит, что находится в России, со своей командой: «Это не первый кризис, который приходится переживать компании за долгие годы ее существования. И из каждого «Ариант» извлекал уроки и выходил окрепшим. Мы уверены, что накопленный антикризисный опыт поможет нам успешно преодолеть и эту непростую ситуацию».

«Александр Михайлович [Аристов] не в России и собственно говоря, к делам компании уже давно никакого отношения не имеет, — добавляет Кретов.

«Мы всегда строили свой бизнес на прочном фундаменте наших ценностей человечности, преданности своему делу, эффективном партнерстве и честном предпринимательстве, — настаивает Кретов. — Холдинг, будучи лидером отрасли, найдет силы и возможности справиться с текущими проблемами. В сложившейся ситуации руководство и сотрудники ГК «Ариант» полностью полагаются на авторитет и поддержку государства и Генеральной прокуратуры, которые, несомненно, разберутся в данной ситуации».

В 2000-х собственники группы скупали агропромышленные активы, среди которых были свиноводческие и винодельческие предприятия. Таким образом «Ариант» приобрела Красногорский свинокомплекс и Красногорский комбикормовый завод, а также агрофирму «Южная». Тогда же в состав холдинга вошло «Кубань-Вино» — созданное в 1999 году СП на базе винзавода «Старотитаровский» Темрюкского района Краснодарского края.

В 2020 году Антипов и Аристов разделили активы: Аристову достались активы в виноделии и пищевой индустрии, Антипову — металлургические заводы.

Активы сельскохозяйственного направления «Арианта» не создавались за счет приватизации. Однако в суде пояснили, что незаконное обогащение с помощью «ферросплавных» активов позволило приобрести иные активы, в том числе ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант».

ЧЭМК отвергает претензии Генпрокуратуры. В компании подчеркнули: приватизация заводов происходила по аналогичной схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями».

В конце февраля суд передал удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства заводов ЧЭМК. Как рассказали источники РБК, активы могут передать «Ростеху», после чего госкорпорация оставит себе 25% в их капитале, остальные 75% будут проданы частному инвестору.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей начали подготовку поправок в законы, чтобы защитить добросовестных бизнесменов от деприватизации. По мнению главы РСПП Александра Шохина, стабильность более важна, чем второстепенные основания для национализации активов у действующих собственников, а сам процесс грозит негативными последствиями. Он подчеркнул, что крупный бизнес «плохо реагирует» на сообщения о планах национализации: «У нас никто не знает, кто в очереди может быть следующим».