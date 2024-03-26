Владимир Путин: ни о какой деприватизации в России речь не идет

Путин заявил, что о деприватизации в России речь не идет

Работа прокуроров по возврату активов в госсобственность оправдана, если их приобрели с нарушением закона и «используют во вред государству», заявил Владимир Путин. Он призвал не допустить давления на бизнес

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что ни о какой деприватизации или огосударствлении экономики речи не идет.

Как он сказал на коллегии Генпрокуратуры, работа прокуроров в этом направлении оправдана в тех случаях, когда «активы были приобретены в обход, с нарушением закона и, более того, используются во вред государству».

Президент попросил пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры в корыстных целях, для давления на бизнес и участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и схемы по переделу собственности.

С февраля 2022 года прокуратура подала десятки исков с требованием обратить частные компании и имущество в доход государства. Ведомство объясняло это нарушениями действующего в период приватизации законодательства, антикоррупционных законов и законов об иностранных инвесторах. Среди последних случаев — Ивановский завод тяжелого станкостроения, заводы Челябинского электрометаллургического комбината, земельные участки в поселке Барвиха и деревне Жуковка общей площадью 8,02 га.

На этом фоне глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил о подготовке поправок в законодательство, которые призваны защитить добросовестных бизнесменов от деприватизации. Ранее в разговоре с РБК он выразил мнение, что стабильность важнее второстепенных оснований для того, чтобы национализировать активы у действующих собственников, а сам процесс имеет негативные последствия.

В сентябре прошлого года Путин также обещал, что деприватизации в России не будет и «кошмарить» никого не собираются. Комментируя активную работу прокуроров, президент заявил, что «правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях», и высказался о необходимости соблюдать законодательство.