Генпрокуратура потребовала изъять крупнейшего производителя вина

Челябинский электрометаллургический комбинат (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

Генпрокуратура увеличила сумму по иску о взыскании неосновательного обогащения с экс-владельцев промышленной группы «Челябинского электрометаллургического комбината» (ЧЭМК) с 28,53 млрд руб. до 105 млрд руб, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.

Соответчиками по иску также стали владельцы группы компаний «Ариант» (один из крупнейших производителей винодельческой продукции в России), ведомство потребовало изъять в пользу государства и ее активы.

Речь идет о принадлежащих ООО «Группа компаний Ариант» 100% долей ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ — Ариант».

Винодельня «Кубань-Вино» в 2023-м выпустила 95,5 млн бутылок вина, что на 14% больше, чем в 2022 году (83,7 млн). Для сравнения: по итогам 2022-го (последние доступные данные) ГК «Абрау Дюрсо» продала 54,171 млн бутылок (плюс 18,06% к 2021-му), из них собственного производства — 52,857 млн.

Кроме того, ведомство просит изъять принадлежащие АО «Компания Эталон» 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод».

«Взыскать солидарно с АО «Компания Эталон», ООО «Группа компаний Ариант», Антипова Юрия Васильевича, Антиповой Людмилы Александровны, Антипова Михаила Юрьевича, Аристова Александра Михайловича, Аристовой Людмилы Васильевны, Кретова Александра Владимировича, Кретовой Елены Александровны в пользу Российской Федерации неосновательное обогащение в виде денежных средств в размере 105 000 000 000 руб.», — говорится в сообщении суда.

В феврале арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче в собственность государства акций Кузнецкого и Серовского заводов ферросплавов, а также ЧЭМК. В ведомстве сочли незаконной приватизацию этих предприятий в 1990-е годы. Там заявили, что бывший владелец ЧЭМК Юрий Антипов оформил активы на АО «Компания Эталон» и предоставил контроль над ними резидентам недружественных стран, что нанесло ущерб «национальным интересам, обороне и безопасности России».

В ЧЭМК подчеркнули, что приватизация заводов происходила по той же схеме, что и «абсолютно во всех регионах России со всеми промышленными предприятиями».

В марте Генпрокуратура подала иск против Антипова, его супруги Людмилы, сына Михаила и АО «Компания Эталон» с требованием взыскать около 26 млрд руб., сочтя эти средства «незаконным обогащением» при заключении договора с АО «Урало-сибирская металлургическая компания» осень прошлого года.

По словам источника РБК в ведомстве, АО «ЧЭМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» переводили средства в пользу принадлежащей Антиповым головной компании — АО «Урало-сибирская металлургическая компания». Затем они под видом займов выдавались Антипову, «который одновременно выступал заемщиком и бенефициаром займодавца», — пояснил собеседник. Тот использовал средства на содержание своей семьи, «иных доверенных и подконтрольных лиц, на их бизнес-проекты» в России и за рубежом, рассказал источник.

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