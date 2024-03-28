Вино и ферросплавы. Что известно об изъятии активов уральских бизнесменов

Генпрокуратура значительно расширила требования по делу против основателя ГК «Ариант» Юрия Антипова: соответчиком стал его экс-партнер Александр Аристов, сумма ущерба выросла втрое — до 105 млрд руб., к изъятию — «Кубань-Вино»

Юрий Антипов (Фото: Дмитрий Вансович для РБК)

Арбитражный суд Челябинской области в четверг, 28 марта, удовлетворил ходатайства Генпрокуратуры о значительном расширении круга ответчиков и суммы иска по делу против бизнесмена Юрия Антипова, бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) и основателя Урало-Сибирской металлургической компании (УСМК), а также членов его семьи.

Разбирательство по делу началось в начале февраля: по версии обвинения, Антипов получил основные активы своей будущей промышленной группы (к 2021 году личное состояние бизнесмена оценивалось Forbes в $700 млн) в ходе приватизации более 30 лет назад незаконно. Кроме того, эти предприятия попали под контроль резидентов недружественных государств, что наносит ущерб «национальным интересам, обороне и безопасности» России. Уже к концу февраля суд вынес решение о возвращении ЧЭМК, а также АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» в пользу государства. В середине марта Генпрокуратура потребовала с Антипова 25,83 млрд руб. — в такую сумму было оценено «незаконное обогащение» бизнесмена за счет сделок с УСМК.

Новые ходатайства, поддержанные судом, включают:

ответчиком по делу привлечен бывший основной партнер Антипова — Александр Аристов , 176-й в рейтинге Forbes с оценкой состояния в $650 млн на 2021 год. Вместе в 1995 году они создали группу «Ариант» (название составлено из первых букв их фамилий) — на сегодняшний день это один из крупнейших агрохолдингов в России. Фигурантами дела также стали дочь Аристова — Елена, супруга Людмила и зять — Александр Кретов. Последний был активным деловым партнером бизнесменов и, в частности, возглавлял совет директоров ЧЭМК и «Арианта»;

бывший основной партнер Антипова — , 176-й в рейтинге Forbes с оценкой состояния в $650 млн на 2021 год. Вместе в 1995 году они создали группу «Ариант» (название составлено из первых букв их фамилий) — на сегодняшний день это один из крупнейших агрохолдингов в России. Фигурантами дела также стали дочь Аристова — Елена, супруга Людмила и зять — Александр Кретов. Последний был активным деловым партнером бизнесменов и, в частности, возглавлял совет директоров ЧЭМК и «Арианта»; сумма исковых требований (солидарно со всех ответчиков) увеличена до 105 млрд руб.;

исковых требований (солидарно со всех ответчиков) в счет взыскания «необоснованного обогащения» изъять в пользу государства Катав-Ивановский литейный завод, а также предприятия агрохолдинга «Ариант» и крупнейшего производителя вина в России — компании «Кубань-Вино»;

в пользу государства Катав-Ивановский литейный завод, а также предприятия агрохолдинга и крупнейшего производителя вина в России — компании в качестве обеспечительных мер наложен арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков.

Что известно о новом фигуранте дела

Антипов и Аристов начинали совместный бизнес — потребительские кооперативы — еще в конце 1980-х (их первый кооператив «Энергия» был создан в 1988-м): продавали гвозди, минеральные удобрения, колбасу. В середине 1990-х сформировалась группа «Ариант»: ее первыми проектами стали завод по производству вина и газированной воды. Но тогда же началось активное расширение и промышленного направления — постепенно они стали акционерами ЧЭМК, крупнейшего в России завода ферросплавов с широким применением в оборонной промышленности, который незадолго до этого стал АО и был приватизирован. «Стали владельцами пяти процентов, пришли к руководству и предложили иные схемы работы, без лишних посредников», — вспоминал Александр Аристов позднее. Затем были куплены заводы в Кемеровской и Свердловской областях.

Все активы принадлежали партнерам на паритетной основе, рассказывал сам Антипов РБК в 2015 году. На вопрос, как удается сохранять паритет и согласие с партнером, Антипов говорил, что оба занимаются разными делами и «никто не дублирует друг друга». «Как монета с двух сторон же разная: тут орел, а тут решка — так и у нас». Антипов — производственник, отвечающий за операционный бизнес, Аристов — «переговорщик», его дело — налаживать отношения с чиновниками и другими важными для бизнеса людьми, характеризовал их «функционал» знакомый бизнесменов в беседе с РБК. Политическую карьеру Аристов начал практически с момента совместного начала бизнеса с Антиповым: в декабре 1996-го он был избран депутатом Заксобрания Челябинской области, работал в комитете социальной политики. В 2001–2003 годы был членом Совета Федерации, в 2003–2007 годы — депутатом Госдумы от «Единой России».

Но в 2020 году предприниматели разделили активы: Антипов забрал себе всю металлургическую часть группы, Аристов — сельскохозяйственную. При этом последний не стал дальше участвовать в управлении или владении. «Александр Михайлович больше не участвует в компании ни как собственник, ни в оперативном управлении, — рассказывал Кретов, взявший на себя управление «Ариантом» и ставший вместе с женой учредителем группы «Ариант».

После выхода из бизнеса Александр Аристов публично фигурировал только как меценат: в частности, он выделил из личных средств 1 млрд руб. на строительство Христорождественского собора в Челябинске.

Где сейчас находится Александр Аристов, неизвестно. Как утверждают два источника РБК из окружения бизнесмена — он может находиться за границей. В Генпрокуратуре на момент публикации не ответили на запрос РБК.

Кому достанутся активы Антипова Как рассказывал РБК, в правительстве обсуждается вариант передачи ЧЭМК в собственность госкорпорации «Ростех» с последующей перепродажей 75% акций завода профильному частному инвестору. На вырученные средства будет организован «переезд» комбината за пределы Челябинска, который президент Владимир Путин поручил организовать губернатору региона Алексею Текслеру. Среди претендентов на комбинат источники РБК называют крупных игроков металлургического рынка — основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, сооснователя Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына, УК «Уральская сталь» и структуры, близкие к бизнесмену Дмитрию Пумпянскому, экс-бенефициару Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» (вышел из состава учредителей в марте 2022 года).

Что такое «Ариант» и «Кубань-Вино»

В пресс-службе агрохолдинга «Ариант» отказались от комментариев по делу, сославшись на то, что требование о взыскании активов в пользу государства «явилось новостью» для самой компании и в этом вопросе разбираются юристы.

Активы сельскохозяйственного направления «Арианта» не создавались за счет приватизации. Но, как указал суд (объясняя требования по их привлечению к делу), незаконное обогащение с помощью «ферросплавных» активов позволило приобрести иные активы, в том числе ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант».

Исторически все активы группы вне зависимости от профиля были связаны между собой. «У нас сегодня агрофирма [ООО «Агрофирма «Ариант»] является «дочкой» двух металлургических заводов — ЧЭМК на 50% и «Кузнецких ферросплавов» на 50%», — рассказывал Антипов. Еще в 2006-м «Ариант» был вторым производителем свинины в стране после «Омского бекона». Но с тех пор было построено много крупных свиноводческих комплексов, и «Ариант» уступил свои лидирующие позиции. По данным Национального союза свиноводов, в 2023 году агрофирма «Ариант» занимала 14-ю строчку в рейтинге российских производителей свинины с объемом производства 95 тыс. т за год (для сравнения: лидер «Мираторг» выпустил 803,5 тыс. т). Холдинг развивал и розницу — по собственным данным, сейчас сеть «Ариант» включает 67 точек в Челябинской области.

Алкогольный бизнес группы начался в 1996 году: в Челябинске был построен Завод шампанских вин, который сначала выпускал минеральную столовую, а также сладкую газированную воду под брендом «Ариант». Спустя два года было зарегистрировано ООО «ЦПИ — Ариант», которое в 1999 году запустило линию по производству крепких алкогольных напитков. Первым спиртным «Арианта» стала одноименная водка. Тогда же на заводе начали разливать тихие и игристые вина. Изначально предприятие работало на чужом виноматериале, но получавшееся качество не устраивало бизнесменов. «Поняли, что без винограда нам никуда: качества не добиться. Поехали покупать, работать с виноградниками», — рассказывал Антипов.

В начале 2000-х годов собственники группы занялись скупкой сельскохозяйственных активов, в частности свиноводческих и винодельческих предприятий. Так, «Ариант» приобрела Красногорский свинокомплекс и Красногорский комбикормовый завод, а также агрофирму «Южная», включавшую 7 тыс. га на Таманском полуострове Краснодарского края. Тогда же в состав холдинга вошло «Кубань-Вино» — созданное в 1999 году СП на базе винзавода «Старотитаровский» Темрюкского района Краснодарского края. С 2003 года «Ариант» стал контролировать «Абрау-Дюрсо», выкупив тогда 40-процентную долю в одноименном торговом доме, а также получив в управление госкомпанию, владевшую виноградниками. В 2006 году доля «Арианта» была продана бизнесмену Борису Титову.

По итогам 2015 года холдинг «Ариант», который уже тогда был крупнейшим в стране владельцем виноградников, впервые стал лидером по производству вина в России, потеснив заводы, которые специализировались на выпуске дешевой продукции в картонных коробках. За год холдинг выпустил около 70 млн бутылок вин. Сейчас общая площадь агроактивов «Арианта» превышает 13,2 тыс. га.

К 2015-му группа вложила в виноградники $70 млн. «На такие суммы можно было покупать металлургические заводы», — говорил Антипов.

В 2017 году «Ариант» запустил крупнейший в России питомник виноградных саженцев — он, как сообщала компания, должен был к 2020 году закрыть потребности в импортных саженцах не только у самого холдинга, но и у всех российских винодельческих компаний.

В 2023 году винодельня «Кубань-Вино» выпустила 95,5 млн бутылок вина, еще 38,9 млн бутылок различных алкогольных напитков произвел «ЦПИ — Ариант». В числе брендов холдинга — «Шато Тамань», Aristov, «Высокий берег» и другие. «Я всегда был уверен, что такая развивающаяся и культурная страна, как Россия, обязательно начнет переходить на здоровый образ жизни, в котором вино заместило бы водку. Что сейчас и происходит», — объяснял Антипов свой интерес к виноделию.

На своих землях собственники «Арианта» развивали туристические проекты с гастрономическим и винным туризмом — их посещает сейчас в год около 20 тыс. человек. Еще в 2015 году «Ариант» планировал строительство двух шато с прицелом на развитие агротуризма на российском побережье — Chateau Tamagne на Таманском полуострове и новое предприятие в районе Анапы. Земли под развитие виноградарства в Анапском районе (2,5 тыс. га) компания купила, после того как выяснилось, что часть новой дороги в Крым пройдет по территории ее виноградников. Впрочем, Антипов в этом видел положительный момент, потому что шато возле нового моста в Крым могло привлечь туристов, которые ехали отдыхать на полуостров. Центр энологии Chateau Tamagne уже принимает туристов, в 2021 году открылся первый объект Центра энологического туризма Villa Aristov под Анапой — торговый центр GastroMall (открытие всего нового центра ожидается в 2024 году), следует из информации на сайте «Кубань-Вино».

На момент публикации в Минсельхозе не ответили на запрос РБК о дальнейшей судьбе сельхозактивов группы.