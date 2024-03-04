Челябинский комбинат Юрия Антипова предложили передать в «Ростех»

Активы бизнесмена Юрия Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы «Ростеху». Согласно обсуждаемой схеме, госкорпорация оставит себе 25% в их капитале, остальные 75% будут проданы частному инвестору

Челябинский электрометаллургический комбинат (Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС)

О том, что в правительстве началось обсуждение схемы дальнейших перспектив промышленных активов бизнесмена Юрия Антипова и его семьи, РБК рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения в профильных ведомствах, и подтвердил собеседник, близкий к возможным участникам проекта. Речь идет, в частности, о принадлежавшем бизнесмену Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК). Это предприятие, а также акции АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» должны быть переданы в пользу Росимущества — в феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о незаконности их приватизации в 1990-х и решил вернуть их в пользу государства. Незадолго до решения суда Челябинск посетил президент Владимир Путин и в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером дал поручение о закрытии вредного промышленного производства и его переносе за пределы города.

Как рассказали собеседники РБК, обсуждаемая сейчас схема выглядит так: после перевода активов на баланс Росимущества их передадут «Ростеху». Затем госкорпорация должна выбрать «наиболее эффективного инвестора-партнера», сохранив за собой блокпакет (25%) в структуре собственности. Именно за счет средств инвестора будет осуществляться финансирование по переносу производства ЧЭМК. Один из источников РБК уточняет, что эта схема пока находится в стадии обсуждения, хотя и подчеркивает, что «для «Ростеха» это абсолютно понятные активы, полностью их профиля». В материалах иска Генпрокуратуры также указывалось, что активы Антипова — это крупнейшие в стране производители ферросплавов, используемые при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов. Как указывал Путин, перенос производства ЧЭМК должен идти «при поддержке правительства и с привлечением инвесторов, «причем желательно привлечь местных инвесторов». Текслер, в свою очередь, также подчеркнул, чтобы «были местные инвесторы, которые знают специфику региона». «Так и сделайте. Полностью поддерживаю», — резюмировал президент.

Кто может быть таким инвестором, на публичной части встречи губернатора и президента не обсуждалось.

Как отмечают источники РБК, к переговорам об активах в качестве возможного партнера «Ростеха» уже привлечены несколько претендентов. В числе интересантов, в частности, собеседники РБК называют: основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, сооснователя Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына; структуры, связанные с бизнесменом Дмитрием Пумпянским, в прошлом бенефициаром, в частности, Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» (вышел из состава бенефициаров в марте 2022-го); Дениса Сафина, гендиректора УК «Уральская сталь» (металлургический холдинг, куда входит Загорский трубный завод и комбинат «Уральская Сталь»). РБК направил запросы перечисленным кандидатам. В «Синаре» и ТМК опровергли информацию об участии компаний в переговорах.

Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг совместно с Росимуществом и региональными властями осуществляет комплекс мер, направленный на обеспечение устойчивой работы предприятий как единой группы, на сохранение занятости и мероприятия по их экологической модернизации.

«Уверен, что дальнейшее развитие группы ЧЭМК будет происходить с привлечением для управления профильного стратегического инвестора с опытом реализации инвестпроектов именно в сфере металлургии», — сообщил чиновник РБК.

Евтухов добавил, что предприятие продолжит работу, а решения президента России будут выполнены надлежащим образом. Он напомнил, что от имени государства акциями предприятия владеет Росимущество.

В пресс-службе Росимущества не ответили на запрос РБК. РБК также направил запросы в «Ростех» и аппарат правительства.

Что известно про активы Антипова

Юрий Антипов начал строить будущий промышленный холдинг в 1995 году, когда вместе с бизнесменом Александром Аристовым основал группу «Ариант» (название — от первых букв фамилий предпринимателей), в которую вошли предприятия пищевой промышленности. В тот же период партнеры получили контроль над ЧЭМК. В 2020 году партнеры разделили активы: Аристову достались активы в виноделии и пищевой индустрии, Антипову — металлургические заводы. В июне 2023 года активы уральского бизнесмена перешли в собственность АО «Компания Эталон», бенефициары которой не раскрывались. В ходе февральского разбирательства Арбитражный суд установил, что бенефициары АО — Антипов и его супруга Лариса.

Вплоть до изъятия ЧЭМК оставался ядром бизнеса Юрия Антипова — крупнейшим и самым прибыльным его заводом. В 2022 году он получил 14,7 млрд руб. прибыли при выручке 97,5 млрд руб. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, комбинат сгенерировал самую большую выручку как минимум за пять лет.

На предприятии работают около 8 тыс. человек. В его состав входит более 50 подразделений: семь ферросплавных цехов, шесть цехов по производству электродной продукции, цех обжига известняка, железнодорожный, автотранспортный и другие цеха. По данным СПАРК, комбинат владеет правами на пользование пятью лесными участками и 93 водными объектами.

Два других относительно крупных предприятия, изъятых у Антипова, — это Серовский завод ферросплавов (Свердловская область) и «Кузнецкие ферросплавы» (Новокузнецк, Кемеровская область). В 2022 году при сопоставимой выручке (34 млрд руб. и 37 млрд руб. соответственно) завод на Урале получил 3,8 млрд руб. прибыли, тогда как сибирский — 2,7 млрд руб.

После решения суда в собственности семьи Юрия Антипова остались два относительно небольших предприятия в Челябинской области: требования Генпрокуратуры «изъять из чужого незаконного владения АО «Компания Эталон» касались только акций ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов». Они не распространились на ООО «Катав-Ивановский литейный завод» (КИЛЗ, производит оборудование для металлургии) и ООО «Метагломерат» (рабочий поселок Магнитка, занимается обогащением хромовых руд, поставляет их на ЧЭМК). КИЛЗ в 2022 году принес прибыль 149,5 млн руб. при выручке 1,7 млрд руб., «Метагломерат» и вовсе ушел в убыток на 64,55 млн руб.