Челябинский комбинат Юрия Антипова предложили передать в «Ростех»
О том, что в правительстве началось обсуждение схемы дальнейших перспектив промышленных активов бизнесмена Юрия Антипова и его семьи, РБК рассказали два источника, знакомых с ходом обсуждения в профильных ведомствах, и подтвердил собеседник, близкий к возможным участникам проекта. Речь идет, в частности, о принадлежавшем бизнесмену Челябинском электрометаллургическом комбинате (ЧЭМК). Это предприятие, а также акции АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «Серовский завод ферросплавов» должны быть переданы в пользу Росимущества — в феврале суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о незаконности их приватизации в 1990-х и решил вернуть их в пользу государства. Незадолго до решения суда Челябинск посетил президент Владимир Путин и в ходе встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером дал поручение о закрытии вредного промышленного производства и его переносе за пределы города.
Как рассказали собеседники РБК, обсуждаемая сейчас схема выглядит так: после перевода активов на баланс Росимущества их передадут «Ростеху». Затем госкорпорация должна выбрать «наиболее эффективного инвестора-партнера», сохранив за собой блокпакет (25%) в структуре собственности. Именно за счет средств инвестора будет осуществляться финансирование по переносу производства ЧЭМК. Один из источников РБК уточняет, что эта схема пока находится в стадии обсуждения, хотя и подчеркивает, что «для «Ростеха» это абсолютно понятные активы, полностью их профиля». В материалах иска Генпрокуратуры также указывалось, что активы Антипова — это крупнейшие в стране производители ферросплавов, используемые при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароупорных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов. Как указывал Путин, перенос производства ЧЭМК должен идти «при поддержке правительства и с привлечением инвесторов, «причем желательно привлечь местных инвесторов». Текслер, в свою очередь, также подчеркнул, чтобы «были местные инвесторы, которые знают специфику региона». «Так и сделайте. Полностью поддерживаю», — резюмировал президент.
Кто может быть таким инвестором, на публичной части встречи губернатора и президента не обсуждалось.
Как отмечают источники РБК, к переговорам об активах в качестве возможного партнера «Ростеха» уже привлечены несколько претендентов. В числе интересантов, в частности, собеседники РБК называют: основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина, сооснователя Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына; структуры, связанные с бизнесменом Дмитрием Пумпянским, в прошлом бенефициаром, в частности, Трубной металлургической компании (ТМК) и группы «Синара» (вышел из состава бенефициаров в марте 2022-го); Дениса Сафина, гендиректора УК «Уральская сталь» (металлургический холдинг, куда входит Загорский трубный завод и комбинат «Уральская Сталь»). РБК направил запросы перечисленным кандидатам. В «Синаре» и ТМК опровергли информацию об участии компаний в переговорах.
Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов сообщил, что Минпромторг совместно с Росимуществом и региональными властями осуществляет комплекс мер, направленный на обеспечение устойчивой работы предприятий как единой группы, на сохранение занятости и мероприятия по их экологической модернизации.
«Уверен, что дальнейшее развитие группы ЧЭМК будет происходить с привлечением для управления профильного стратегического инвестора с опытом реализации инвестпроектов именно в сфере металлургии», — сообщил чиновник РБК.
Евтухов добавил, что предприятие продолжит работу, а решения президента России будут выполнены надлежащим образом. Он напомнил, что от имени государства акциями предприятия владеет Росимущество.
В пресс-службе Росимущества не ответили на запрос РБК. РБК также направил запросы в «Ростех» и аппарат правительства.
Что известно про активы Антипова
Юрий Антипов начал строить будущий промышленный холдинг в 1995 году, когда вместе с бизнесменом Александром Аристовым основал группу «Ариант» (название — от первых букв фамилий предпринимателей), в которую вошли предприятия пищевой промышленности. В тот же период партнеры получили контроль над ЧЭМК. В 2020 году партнеры разделили активы: Аристову достались активы в виноделии и пищевой индустрии, Антипову — металлургические заводы. В июне 2023 года активы уральского бизнесмена перешли в собственность АО «Компания Эталон», бенефициары которой не раскрывались. В ходе февральского разбирательства Арбитражный суд установил, что бенефициары АО — Антипов и его супруга Лариса.
Вплоть до изъятия ЧЭМК оставался ядром бизнеса Юрия Антипова — крупнейшим и самым прибыльным его заводом. В 2022 году он получил 14,7 млрд руб. прибыли при выручке 97,5 млрд руб. В 2022 году, после начала специальной военной операции на Украине, комбинат сгенерировал самую большую выручку как минимум за пять лет.
На предприятии работают около 8 тыс. человек. В его состав входит более 50 подразделений: семь ферросплавных цехов, шесть цехов по производству электродной продукции, цех обжига известняка, железнодорожный, автотранспортный и другие цеха. По данным СПАРК, комбинат владеет правами на пользование пятью лесными участками и 93 водными объектами.
Два других относительно крупных предприятия, изъятых у Антипова, — это Серовский завод ферросплавов (Свердловская область) и «Кузнецкие ферросплавы» (Новокузнецк, Кемеровская область). В 2022 году при сопоставимой выручке (34 млрд руб. и 37 млрд руб. соответственно) завод на Урале получил 3,8 млрд руб. прибыли, тогда как сибирский — 2,7 млрд руб.
После решения суда в собственности семьи Юрия Антипова остались два относительно небольших предприятия в Челябинской области: требования Генпрокуратуры «изъять из чужого незаконного владения АО «Компания Эталон» касались только акций ЧЭМК, Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов». Они не распространились на ООО «Катав-Ивановский литейный завод» (КИЛЗ, производит оборудование для металлургии) и ООО «Метагломерат» (рабочий поселок Магнитка, занимается обогащением хромовых руд, поставляет их на ЧЭМК). КИЛЗ в 2022 году принес прибыль 149,5 млн руб. при выручке 1,7 млрд руб., «Метагломерат» и вовсе ушел в убыток на 64,55 млн руб.
Сколько может стоить новый завод
Ольга Грачева, директор по развитию инжинирингового холдинга ГК «Спектрум», считает, что строительство нового завода, сопоставимого по производственным возможностям с ЧЭМК, будет стоить не менее 200–250 млрд руб. Она уверена, что предприятие может потерять часть штата, если будет выведено за пределы города, но выиграет в эффективности, так как производство станет более компактным. По мнению эксперта, строительство займет не менее четырех-пяти лет. «Примерно два года уйдет на изыскания, проектирование и экспертизы, если к этим работам еще не приступали. После этого не менее двух лет потребуется на саму стройку, монтаж оборудования и пусконаладочные работы», — говорит Грачева.
Александр Никулин, технический директор управления проектами строительства CORE.XP, полагает, что инвестиции в строительство нового завода могут превысить 400 млрд руб., на проектно-строительные работы уйдет шесть-семь лет. Площадь производственных и административных зданий на новом заводе может достигнуть 250 тыс. кв. м. Эксперт говорит, что подобный, но меньший по масштабам проект реализует компания «Эколант» (ОМК), которая строит в Выксе Нижегородской области электросталеплавильный комплекс стоимостью более 100 млрд руб. Но предприятий аналогичного ЧЭМК масштаба не строилось, «это уникальный проект».
Гендиректор «INFOline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что строительство нового комбината за пределами Челябинска обойдется не менее чем в 100 млрд руб. Эксперт говорит, что целесообразнее будет не воспроизводить предприятие в том виде, в котором оно сейчас работает в Челябинске, а построить завод с применением новых технологий, которые сделают его конкурентоспособным на российском и мировом рынках. Он считает, что строительство с учетом возможных сложностей с поставками технологического оборудования займет три-четыре года.
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