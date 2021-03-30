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Бизнес ,  
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«Академик Черский» поплыл готовиться к укладке труб Nord Stream 2 в Дании

Судно покинуло Калининград, где проходило ходовые предэксплуатационные испытания, и направилось к исключительной экономической зоне Дании. Там уже ведет работы баржа «Фортуна»
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Российское трубоукладочное судно «Академик Черский» направилось к исключительной экономической зоне Дании для начала подготовительных работ перед укладкой труб газопровода «Северный поток-2», сообщили РБК в пресс-службе оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Соответствующее уведомление опубликовало Морское управление Дании. Из него следует, что в работе по строительству трубопровода, кроме «Академика Черского», будут участвовать суда снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман» Морской спасательной службы России и другие. Баржа «Фортуна» уже приступила к укладке труб.

Вокруг места проведения работ будет установлена запретная зона, в ней будет запрещен дайвинг, рыбалка, несанкционированная навигация и проведение каких-либо работ на морском дне.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

«Академик Черский» 4 марта покинул немецкий порт Висмар и направился в Калининград для прохождения ходовых предэксплуатационных испытаний. Судно прибыло в российский порт 9 марта и через три недели покинуло его, выдвинувшись в сторону датских вод.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» уже работает в водах Дании. Она завершила морские испытания и начала укладку труб в феврале. При этом Датское морское управление сообщало, что баржа планировала начать работы с 15 января.

И «Академик Черский» и «Фортуна» попали в санкционные списки США. Первые санкции против трубопровода были введены в конце 2019 года, из-за этого работы по достройке затормозились. Впоследствии Вашингтон вводил несколько пакетов санкций.

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В воскресенье, 28 марта, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США будут продолжать наращивать меры против проекта, считая его угрозой энергетической безопасности Европы.

Авторы
Мария Лисицына, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Северный поток-2 Дания трубопровод газопровод
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