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Блинкен заявил о намерении наращивать санкции против Nord Stream 2

Он назвал проект «плохой сделкой» и заявил, что уведомил Германию о намерении продолжать санкционное давление на газопровод. Накануне в «Газпроме» заявляли, что «Северный поток-2» достроят до конца этого года
«Газпром» GAZP ₽227,3 +1,09% Купить
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

США донесли свою позицию по газопроводу «Северный поток-2» до властей Германии. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

По словам главы американской дипломатии, во время недавней встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Брюсселе затрагивалась тема газопровода. «Мы считаем, что это плохая идея (строительство газопровода), и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии».

Блинкен подчеркнул, что аналогичной позиции придерживается и американский конгресс. «Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры», — заявил госсекретарь.

Госсекретарь США напомнил Германии о санкциях за «Северный поток-2»
Политика
Фото:Axel Schmidt / Reuters

В среду по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе Блинкен уже говорил, что предупреждал Мааса о возможных санкциях по «Северному потоку-2». «Я ему сказал, что США продолжают наблюдать за завершением строительства и сертификацией газопровода. Если это будет продолжаться, то мы примем решение по санкциям», — заявлял госсекретарь.

Однако он также сообщил, что разногласия по поводу трубопровода не повлияют на отношения между двумя странами и партнерство Вашингтона и Берлина. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что у альянса нет единого мнения относительно будущего «Северного потока-2».

«Реальность такова, что поскольку НАТО основано на консенсусе, а союзники НАТО не приняли решение насчет «Северного потока-2», мы решили сфокусироваться на том, как диверсифицировать поставки и решить проблемы с энергоснабжением. Но у нас нет позиции в отношении «Северного потока-2», — пояснил Столтенберг.

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«Северный поток-2» должны были достроить в конце 2019 года. По нему российский газ будет идти потребителям из Европы в обход Украины. США с декабря 2019-го ввели несколько пакетов санкций против компаний участвующих в строительстве, страховании и сертификации проекта. В связи с этим работы затормозились.

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Бизнес
Фото:Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Вашингтон считает газопровод угрозой энергобезопасности Европы, экономическим инструментом влияния России и опасностью для Украины. В Москве заявляли, что санкции США — пример недобросовестной конкуренции, с помощью которой Вашингтон хочет зачистить европейский рынок для своего более дорогого сланцевого газа. В Берлине действия Соединенных Штатов называют вмешательством во внутренние дела и выступают за зщавершение «Северного потока-2».

Председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков в конце марта заявил, что степень готовности газопровода составляет 90-92%, работы будут завершены уже в этом году. «Работа активная идет, там осталось совсем немного. Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — сообщил Зубков.

Автор
Михаил Котляр Михаил Котляр
США Энтони Блинкен санкции Северный поток-2 Германия
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