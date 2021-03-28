Блинкен заявил о намерении наращивать санкции против Nord Stream 2

Он назвал проект «плохой сделкой» и заявил, что уведомил Германию о намерении продолжать санкционное давление на газопровод. Накануне в «Газпроме» заявляли, что «Северный поток-2» достроят до конца этого года

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США донесли свою позицию по газопроводу «Северный поток-2» до властей Германии. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

По словам главы американской дипломатии, во время недавней встречи с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в Брюсселе затрагивалась тема газопровода. «Мы считаем, что это плохая идея (строительство газопровода), и для нас было важно иметь возможность сказать об этом непосредственно нашему близкому партнеру — Германии».

Блинкен подчеркнул, что аналогичной позиции придерживается и американский конгресс. «Согласно законодательству, мы ввели санкции против компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода. Мы дали ясно понять, что мы будем продолжать наращивать эти меры», — заявил госсекретарь.

В среду по итогам встречи глав МИД стран-членов НАТО в Брюсселе Блинкен уже говорил, что предупреждал Мааса о возможных санкциях по «Северному потоку-2». «Я ему сказал, что США продолжают наблюдать за завершением строительства и сертификацией газопровода. Если это будет продолжаться, то мы примем решение по санкциям», — заявлял госсекретарь.