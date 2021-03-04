Способное завершить Nord Stream 2 судно отправили готовиться к достройке

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Калининград для ходовых испытаний, после чего он приступит к завершению строительства. До этого более полутора месяцев судно стояло в немецком порту

Трубоукладочное судно «Академик Черский» (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта Висмар и после испытаний присоединится к строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, утром 4 марта судно покинуло порт и сейчас направляется на северо-восток в Балтийском море. Его цель перехода сформулирована как offshore (море). Расчетное время прибытия к месту назначения — 5 марта.

В Nord Stream 2 AG уточнили, что «Академик Черский» направляется в район Калининграда, чтобы пройти там ходовые предэксплуатационные испытания. После этого он должен прибыть в исключительную экономическую зону Дании, чтобы приступить к укладке труб «Северного потока-2».

В начале января «Академик Черский» прибыл на место достройки газопровода после месячного простоя у берегов Калининграда. 12 января судно покинуло зону в Балтийском море.