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Способное завершить Nord Stream 2 судно отправили готовиться к достройке

Трубоукладчик «Академик Черский» направился в Калининград для ходовых испытаний, после чего он приступит к завершению строительства. До этого более полутора месяцев судно стояло в немецком порту
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Трубоукладочное судно «Академик Черский»
Трубоукладочное судно «Академик Черский» (Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости)

Трубоукладчик «Академик Черский» вышел из немецкого порта Висмар и после испытаний присоединится к строительству газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил оператор проекта компания Nord Stream 2 AG, передает ТАСС.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, утром 4 марта судно покинуло порт и сейчас направляется на северо-восток в Балтийском море. Его цель перехода сформулирована как offshore (море). Расчетное время прибытия к месту назначения — 5 марта.

В Nord Stream 2 AG уточнили, что «Академик Черский» направляется в район Калининграда, чтобы пройти там ходовые предэксплуатационные испытания. После этого он должен прибыть в исключительную экономическую зону Дании, чтобы приступить к укладке труб «Северного потока-2».

СМИ узнали о санкциях США против строящего «Северный поток-2» судна
Политика
Трубоукладочная баржа &laquo;Фортуна&raquo;

В начале января «Академик Черский» прибыл на место достройки газопровода после месячного простоя у берегов Калининграда. 12 января судно покинуло зону в Балтийском море.

Сейчас завершением «Северного потока-2» занимается трубоукладочная баржа «Фортуна». Она вместе с «Академиком Черским» внесена в санкционные списки США. В начале февраля Датское морское управление сообщило, что работы по укладке последнего сегмента газопровода должны завершиться в апреле.

«Северный поток-2», по которому российский газ должен поступать европейским потребителям в обход Украины, изначально планировалось достроить в конце 2019 года. Однако из-за санкций США, считающих газопровод угрозой энергетической безопасности ЕС, в отношении участников проекта и его подрядчиков работы по строительству затормозились.

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Власти Германии обсудят с США отмену санкций против «Северного потока-2»
Политика
Фото:Екатерина Соловьева / РИА Новости

В Москве заявляли, что Вашингтон таким образом пытается зачистить европейский рынок для продажи своего более дорогого сланцевого газа. В Берлине называли санкции против газопровода вмешательством во внутренние дела.

В феврале министр по вопросам охраны окружающей среды ФРГ Свенья Шульце объяснила, что Германия будет нуждаться в российском газе и «Северном потоке-2» и в следующем десятилетии, поскольку не может одномоментно перейти к альтернативным источникам энергии.

2 марта правительство ФРГ заявило, что будет искать возможности для диалога с новой администрацией США по вопросу отмены санкций против газопровода.

Автор
Михаил Котляр
Северный поток-2 Дания судно газопровод
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