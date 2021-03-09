Способное завершить Nord Stream 2 судно вернулось в Калининград

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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло в Калининград для прохождения предэксплуатационных испытаний для дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом свидетельствуют данные сервиса MarineTraffic.

О выходе судна из немецкого порта Висмар для испытаний ранее сообщал оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. В компании уточняли, что «Академик Черский» направляется в район Калининграда, чтобы пройти там ходовые предэксплуатационные испытания. После этого он должен прибыть в исключительную экономическую зону Дании, чтобы приступить к укладке труб «Северного потока-2».

В начале января «Академик Черский» прибыл на место достройки газопровода после месячного простоя у берегов Калининграда. В середине января судно покинуло зону в Балтийском море.

В настоящее время достройкой «Северного потока-2» занимается трубоукладочная баржа «Фортуна». Ее вместе с «Академиком Черским» власти США внесли в санкционные списки. В начале февраля Датское морское управление сообщило, что работы по укладке последнего сегмента газопровода должны завершиться в апреле.