В «Газпроме» заявили, что «Северный поток-2» осталось достроить «немного»

По словам главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, проект будет достроен в этом году

Фото: Антон Ваганов / Reuters

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено в этом году. Такое заявление сделал в пятницу журналистам в Берлине председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

По его словам, работы выполнены на «90–92%». «Работа активная идет, там осталось совсем немного», — сказал Зубков (цитата по ТАСС). «Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — добавил он.

Строительство «Северного потока-2» сталкивается с сопротивлением со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон считает газопровод угрозой энергобезопасности Европы. Ранее США ввели несколько пакетов санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве, обслуживании, страховании и сертификации «Северного потока-2», что замедлило завершение проекта.

По газопроводу «Северный поток-2» российский газ должен будет поставляться потребителям Германии и другим странам Западной Европы. Трубу, которая проложена по дну Балтийского моря, планировалось запустить еще в конце 2019 года. Ранее сообщалось, что Германия собиралась предложить крупные финансовые вливания в украинскую экономику, чтобы Вашингтон позволил закончить строительство трубы.