В «Газпроме» заявили, что «Северный поток-2» осталось достроить «немного»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 25 мар, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 25 мар, 12:18
Допрос задержанных в Ростове-на-Дону вандалов. Видео Общество, 12:15 Что должна уметь современная кофемашина РБК Cтиль и De’Longhi, 12:15 Глава Ростовской области объяснил просчетом проблему с пахнущей водой Общество, 12:13 Мантуров проехал за рулем доступного российского электрокара Zetta Авто, 12:12 «Юникорн» обеспечит системами «Умный дом» квартиры от ГК ФСК Партнерский материал, 12:05 «Ростех» предложил альтернативный вариант финансирования мусорных заводов Бизнес, 12:00 IPO недели: Coursera, сломавшая привычные представления об учебе Инвестиции, 12:00 Как заработать на любимом деле: подкаст «‎Меня сократили» Экономика образования, 12:00  Как трансформировался сегмент Private Banking и как меняются VIP-клиенты Партнерский материал, 11:56 Два человека пострадали при пожаре в Псковской городской больнице Общество, 11:53 Как интернет-торговля расширяет аудиторию офлайн-магазинов Партнерский материал, 11:46 Aurus Senat начнут поставлять первым частным заказчикам в мае Авто, 11:46 Почему нужно отвечать на хорошие отзывы и не спешить с ответом на негатив Pro, 11:44 Как планировать командировки без штрафов за отмену билетов РБК и Smartway, 11:44
Политика ,  
0 

В «Газпроме» заявили, что «Северный поток-2» осталось достроить «немного»

По словам главы совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова, проект будет достроен в этом году
«Газпром» GAZP ₽226,5 +0,74% Купить
Фото: Антон Ваганов / Reuters
Фото: Антон Ваганов / Reuters

Строительство газопровода «Северный поток-2» будет завершено в этом году. Такое заявление сделал в пятницу журналистам в Берлине председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.

По его словам, работы выполнены на «90–92%». «Работа активная идет, там осталось совсем немного», — сказал Зубков (цитата по ТАСС). «Конечно, в этом году он будет закончен, однозначно. Жалко потерянного времени, но так получилось», — добавил он.

Госсекретарь США напомнил Германии о санкциях за «Северный поток-2»
Политика
Фото:Axel Schmidt / Reuters

Строительство «Северного потока-2» сталкивается с сопротивлением со стороны Соединенных Штатов. Вашингтон считает газопровод угрозой энергобезопасности Европы. Ранее США ввели несколько пакетов санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве, обслуживании, страховании и сертификации «Северного потока-2», что замедлило завершение проекта.

По газопроводу «Северный поток-2» российский газ должен будет поставляться потребителям Германии и другим странам Западной Европы. Трубу, которая проложена по дну Балтийского моря, планировалось запустить еще в конце 2019 года. Ранее сообщалось, что Германия собиралась предложить крупные финансовые вливания в украинскую экономику, чтобы Вашингтон позволил закончить строительство трубы.

Автор
Мария Бондаренко
Северный поток-2 Виктор Зубков газопровод
Материалы по теме
Блинкен не увидел угрозы отношениям с ФРГ из-за «Северного потока-2»
Политика
Госсекретарь США напомнил Германии о санкциях за «Северный поток-2»
Политика
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Германии «Северный поток-2»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter