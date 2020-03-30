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Компании начали просить операторов приостановить выплаты за вывоз мусора

Компании, вынужденные приостановить работу по решению властей Москвы и регионов, попросили операторов временно не начислять плату за вывоз мусора. Операторы обратились за поддержкой к властям
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Пострадавший бизнес не готов платить за мусор

Юридические лица массово обращаются к региональным операторам с просьбой приостановить начисление платы за вывоз отходов по установленным нормативам из-за сокращения доходов или приостановки работы. Об этом РБК рассказал президент ассоциации «Чистая страна» (объединяет региональных операторов по обращению с отходами) Руслан Губайдуллин.

«Мы обязаны принять такие обращения, но не можем позволить себе просто не начислять плату за вывоз мусора по договорам, исходя из установленных нормативов. По нормам СанПиН мы должны ежедневно приезжать на такие контейнерные площадки, даже если уровень образования отходов на них упал», — пояснил Губайдуллин.

По его словам, отрасль по вывозу отходов работает по регулируемым тарифам и нормативам вывоза отходов: выручка региональных операторов рассчитывается исходя и тарифа и норматива за вывоз отходов, и для жилого сектора, и для юрлиц. «У жилого сектора объем отходов из-за самоизоляции растет: мы наблюдаем те же объемы, что образуют граждане в период новогодних праздников. Но мы не вправе просто повысить тариф для граждан, исходя из фактического накопления отходов, и не собирать платежи с юрлиц», — сообщил глава «Чистой страны».

Но, например, у компании «Эколайн», работающей в Москве и других регионах, договоры с юрлицами на вывоз отходов заключены по факту накопления мусора.

«Чистая страна» готовит обращение к региональным властям о поддержке отрасли, поскольку от объема и собираемости платежей за вывоз отходов со всех контрагентов зависит возможность заправлять мусоровозы топливом и платить зарплату. «Если отрасли не помочь, работа компаний по вывозу отходов может остановиться, что в период пандемии очень опасно», — предупредил Губайдуллин.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Региональные операторы в сфере обращения с отходами и производители коммунальной техники, которые входят в ассоциацию «Чистая страна», 23 марта уже попросили президента Владимира Путина отсрочить выплаты налогов на фоне ситуации с коронавирусом. Письмо подписали более 40 организаций из 30 регионов. В нем ассоциация сообщила, что из-за распространения инфекции, волатильности на рынках и ожиданий граждан насчет инфляции бизнес-сообщество беспокоится, что у населения снизится покупательная способность и возможность платить за вывоз мусора.

«Собираемость платежей за вывоз отходов в России до пандемии составляла в среднем около 75%, возникают задолженности по оплате услуг. Ожидается, что она будет и дальше снижаться. Если не принять никаких мер, то некоторые региональные операторы могут прекратить работу», — заявили в «Чистой стране».

Мусор в самоизоляции

Компании из Москвы сообщают о росте объема отходов населения из-за режима самоизоляции. За последнее время на 15% увеличилось количество и смешанных, и раздельно собранных отходов в жилом секторе в Центральном и Северном округах столицы, которые обслуживает «Эколайн», рассказала РБК вице-президент компании Елена Вишнякова.

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По словам Вишняковой, общий объем отходов на территории не изменился. Но перераспределилось соотношение потоков: их стало больше в многоквартирных домах из-за спада в работе промышленного сектора, где многие компании перешли на дистанционный формат работы.

Отходы с площадок вывозят ежедневно. «Непрерывный цикл обеспечения жизнедеятельности города со стороны компании будет обеспечен», — обещает Вишнякова.

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А представитель «РТ-Инвест» (курирует работу компании «Спецтранс» в Москве и УК «Региональный оператор» в Подмосковье) утверждает, что пока не наблюдает роста объема отходов на обслуживаемых территориях. «В случае увеличения образования объемов коммунальных отходов, в том числе на контейнерных площадках многоквартирных домов, графики движения мусоровозов оперативно скорректируют», — отметил он.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: коронавирус, мусор, вывоз мусора, пандемия
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