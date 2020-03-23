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Операторы по вывозу мусора попросили Путина отсрочить выплату налогов

​Руслан Губайдуллин (Фото: cleancountry.ru)

Региональные операторы в сфере обращения с отходами и производители коммунальной техники попросили президента России Владимира Путина отсрочить выплаты налогов на фоне ситуации с новым коронавирусом. Письмо на имя президента есть у РБК.

Его составила ассоциация «Чистая страна», которая объединяет региональных операторов и производителей оборудования. В пресс-службе ассоциации рассказали, что письмо подписали более 40 организаций из 30 регионов России.

В письме ассоциация сообщила, что из-за распространения инфекции, волатильности на рынках и ожиданий граждан по инфляции бизнес-сообщество беспокоится, что у населения снизится покупательная способность. Это может негативно сказаться на региональных операторах, отметили в «Чистой стране».

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В ассоциации сообщили, что собираемость платежей в России составляет в среднем около 75%, возникают задолженности по оплате услуг. По данным организации, ожидается, что собираемость платежей будет и дальше снижаться. Если не принять никаких мер, то некоторые региональные операторы могут прекратить работу, заявили в «Чистой стране».

«Это, в свою очередь, приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионах в связи со сбоями в вывозе отходов», — отметил руководитель ассоциации Руслан Губайдуллин, говорится в сообщении пресс-службы.

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В связи с этим в ассоциации попросили президента отсрочить уплату налогов до конца 2020 года, предоставить региональным операторам кредиты по льготной ставке, а также компенсировать из бюджетных средств невыплаченные населением средства.

В пресс-службе «Чистой страны» отметили, что обращение также направили премьер-министру Михаилу Мишустину, главе Минэкологии Дмитрию Кобылкину и гендиректору «Российского экологического оператора» Илье Гудкову.

Теги: вывоз мусора, обращение, Владимир Путин
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