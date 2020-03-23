Операторы по вывозу мусора попросили Путина отсрочить выплату налогов

​Руслан Губайдуллин (Фото: cleancountry.ru)

Региональные операторы в сфере обращения с отходами и производители коммунальной техники попросили президента России Владимира Путина отсрочить выплаты налогов на фоне ситуации с новым коронавирусом. Письмо на имя президента есть у РБК.

Его составила ассоциация «Чистая страна», которая объединяет региональных операторов и производителей оборудования. В пресс-службе ассоциации рассказали, что письмо подписали более 40 организаций из 30 регионов России.

В письме ассоциация сообщила, что из-за распространения инфекции, волатильности на рынках и ожиданий граждан по инфляции бизнес-сообщество беспокоится, что у населения снизится покупательная способность. Это может негативно сказаться на региональных операторах, отметили в «Чистой стране».

В ассоциации сообщили, что собираемость платежей в России составляет в среднем около 75%, возникают задолженности по оплате услуг. По данным организации, ожидается, что собираемость платежей будет и дальше снижаться. Если не принять никаких мер, то некоторые региональные операторы могут прекратить работу, заявили в «Чистой стране».