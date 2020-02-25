Мусорные операторы в 11 регионах оказались на грани банкротства

Количество операторов по вывозу мусора на грани банкротства сократилось почти в два раза: с 21 до 11. Об этом в интервью РБК рассказал новый куратор мусорной реформы, гендиректор «Российского экологического оператора» Илья Гудков

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Минприроды при участии куратора мусорной реформы, госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО), и местных властей удалось снизить риск мусорного коллапса сразу в нескольких регионах, следует из интервью генерального директора РЭО Ильи Гудкова, которое он дал РБК.

Еще осенью 2019 года заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин предупреждал о риске банкротства 10% региональных операторов в стране, или 21 компании, из-за тяжелого финансового состояния. «В конце прошлого года в зоне риска было 16 регионов. После проведения дополнительного анализа в списке с возможным риском банкротства осталось 11», — сказал Гудков. Он пояснил, что оценка риска банкротства таких компаний происходит по уровню кредиторской задолженности и собираемости платежей за вывоз отходов, а также по уровню соответствия тарифа в конкретном регионе общероссийским показателям.

В ноябре 2019 года Минприроды сообщало, что угроза мусорного коллапса из-за некачественной работы региональных операторов наблюдается в 16 регионах. В список вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская и Новосибирская области, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тува, Томская и Челябинская области. В декабре 2019 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин разослал письма губернаторам, в которых потребовал от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.

После серии совещаний в Минприроды с властями регионов при участии Кобылкина в середине февраля 2020 года ситуация в некоторых регионах улучшилась. «В случае банкротства или ухода с рынка регоператоров [в проблемных регионах] они должны будут подключить собственные муниципальные учреждения, которые не допустят перерывов в оказании услуг населению», — сказал РБК Гудков.