Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей
Региональный оператор по вывозу отходов в Туве «СТ-ТБО», работающий в регионе с августа 2018 года, 17 марта приостановил вывоз отходов из многоквартирных домов региона из-за убытков и недополученных доходов за 2018–2019 годы, уведомив об этом местные власти. Это первый случай остановки с начала мусорной реформы, которая стартовала в России в январе 2019 года.
Через три дня после этого, 20 марта, власти столицы Тувы города Кызыла ввели режим чрезвычайной ситуации из-за мусорного коллапса. «По мнению членов городской комиссии, обстановка с бытовыми отходами, которые не вывозятся явно больше трех дней, создает неблагоприятную санитарно-эпидемиологическому ситуацию и угрожает здоровью и жизни населения. Режим ЧС дает возможность муниципалитету начать предпринимать меры для ликвидации свалок», — говорится на сайте мэрии Кызыла.
Почему в Туве возник мусорный коллапс
«СТ-ТБО» — небольшая компания, зарегистрированная как ООО, — ее уставный капитал, по данным СПАРК, составляет 40 тыс. руб. 100% компании принадлежит Вадиму Симонавичюсу. Гендиректор «СТ-ТБО» Сергей Шапкин 23 марта написал письмо (есть в распоряжении РБК) президенту Владимиру Путину, премьер-министру Михаилу Мишустину, заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко, министрам природных ресурсов и финансов Дмитрию Кобылкину и Антону Силуанову, в котором объяснил причины остановки деятельности компании и попросил поддержки федеральных властей для возобновлении ее работы.
- В своем письме Шапкин сообщает о недополученных доходах оператора за вывоз отходов в 5,7 млн руб. в 2018 году и 47,5 млн руб. в 2019-м (в сумме — 53,2 млн руб.). Дебиторская задолженность компании на 20 марта 2020 года составила 30,8 млн руб., 26 млн руб. из которых — неоплата вывоза отходов населением.
- «Российский экологический оператор» (РЭО), который отвечает за реализацию мусорной реформы в России, провел анализ работы «СТ-ТБО» и направил 31 декабря 2019 года главе Тувы Шолбану Кара-оолу обращение о принятии мер по стабилизации деятельности регионального оператора, в частности о выделении субсидии по возмещению недополученных доходов, пишет Шапкин.
- Но власти Тувы игнорируют предложение выделить «СТ-ТБО» субсидию и «незаконно» выплачивают ее местному МУП «Благоустройство», заявил РБК исполнительный директор компании Владимир Попов. А из-за того что власти республики распространяли информацию, что региональный оператор скоро сменится, собираемость платежей за вывоз мусора упала до 23% от плановой, что несет угрозу банкротства.
- Норматив по накоплению отходов, прописанный в территориальной схеме Тувы, составляет 1,4 куб. м в год на человека в многоквартирном доме, а тариф за их вывоз в 2020 году снизился с 67,68 руб. до 65,61 руб. в месяц на человека. «По действующему нормативу мы получаем деньги за вывоз одного контейнера мусора один-два раза в неделю, а вывозим по шесть раз в неделю по шесть контейнеров. Причина в том, что норматив рассчитан неправильно, а также в том, что в квартирах живут не только те, кто там прописан и платит за мусор», — считает Попов. Шапкин указывает в письме на нарушения в принятии территориальной схемы по обращению с отходами Тувы: нормативы приняты без замеров, а региональное законодательство по обращению с отходами противоречит федеральному.