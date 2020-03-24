Впервые мусорный оператор в регионе приостановил работу из-за неплатежей

В письме Путину и Мишустину Шапкин предупреждает, что «СТ-ТБО» вернется к работе только после полного возмещения недополученных доходов и убытков, то есть после выплаты субсидии на 53 млн руб. «Деятельность органов исполнительной власти Республики Тыва направлена не на организацию новой системы по обращению с отходами, а на препятствие осуществлению деятельности регионального оператора, приводя его к банкротству», — заключает глава компании.

Как реагируют чиновники

Министерство строительство и ЖКХ Тувы неоднократно подавало в суд на «СТ-ТБО», чтобы лишить его статуса регионального оператора по обращению с отходами. Но Арбитражный суд республики в апреле 2019 года встал на сторону компании. Рассмотрение кассационной жалобы на это решение состоится в конце апреля 2020 года.

И.о. министра строительство и ЖКХ Тувы Мерген Хомушку не ответил на запрос РБК. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что президент такого письма не получал.

В пресс-службе российского правительства переадресовали вопросы в Минприроды. «Территория на крайний случай [c вывозом отходов] имеет законное право взять ситуацию под контроль и назначить временного исполнителя услуги по вывозу отходов. Губернаторы должны быть во всеоружии», — сообщила РБК представитель Минприроды Наталья Хлопунова. По ее словам, РЭО ведет мониторинг устойчивости региональных операторов по обращению с отходами и оказывает консультации субъектам по таким горячим ситуациям.

Начиная с осени 2019 года ситуация в Туве с вывозом отходов находилась на постоянном контроле РЭО, в регион неоднократно направлялись письма о необходимости принять срочные меры и решить выявленные проблемы, заявил представитель госкомпании. Никакой информации о резком ухудшении ситуации в последние две недели не поступало, добавил он. «Начиная с 21 марта вывоз отходов осуществляется посредством собственных сил муниципальных образований Тувы», — отметил он. «В ближайшие дни на временной основе будут назначены операторы по вывозу мусора из числа муниципальных предприятий. Такая мера необходима до завершения конкурсных процедур по выбору нового регионального оператора [в Туве]», — сообщил представитель РЭО.

В каких других регионах есть риск мусорного коллапса

В ноябре 2019 года Минприроды сообщило, что угроза мусорного коллапса из-за некачественной работы региональных операторов наблюдается в 16 регионах. В список вошли Алтайский край, Вологодская область, Кабардино-Балкария, Красноярский край, Курская, Магаданская, Новгородская и Новосибирская области, Республика Алтай, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Тува, Томская и Челябинская области.

В декабре 2019 года министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин разослал письма губернаторам, в которых потребовал принять меры для стабилизации ситуации и не допустить банкротств мусорных операторов из-за неплатежей. На совещаниях у Кобылкина в феврале 2020 года власти проблемных регионов докладывали, что наиболее острыми темами, связанными с мусорной реформой, являются низкий тариф и невысокая собираемость платежей.

Еще осенью 2019 года РЭО предупреждал о риске банкротства 10% региональных операторов, или 21 компании, из-за тяжелого финансового состояния. «В конце прошлого года в зоне риска было 16 регионов. После проведения дополнительного анализа в списке с возможным риском банкротства осталось 11», — сказал гендиректор «Российского экологического оператора» Илья Гудков в интервью РБК в феврале 2020 года.

«Приостановка деятельности региональных операторов связана с двумя основными причинами: тарифная политика, которая загоняет их в угол, и низкая собираемость платежей. Если сегодня на федеральном уровне не предпринять неотложных мер, то уже в ближайшие месяцы мы будем наблюдать не единичные случаи ЧС, а массовые», — заявил РБК председатель комитета по реформированию отрасли обращения с отходами «Опоры России» Полина Вергун.

Ассоциация «Чистая страна», которая объединяет региональных операторов по вывозу отходов и производителей специализированного оборудования, накануне попросила Путина отсрочить выплаты налогов. Письмо подписали более 40 организаций из 30 регионов. В нем говорится, что из-за распространения коронавируса, волатильности на рынках и ожиданий граждан насчет инфляции компании беспокоятся, что у населения снизится покупательная способность, а с ними и собираемость платежей. «Если не принять никаких мер, то некоторые региональные операторы могут прекратить работу. Это, в свою очередь, приведет к ухудшению эпидемиологической ситуации в регионах в связи со сбоями в вывозе отходов», — отметил руководитель ассоциации Руслан Губайдуллин.

