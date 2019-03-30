Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов

По итогам мониторинга в Минфине, Минэнерго, Минтрансе и ФАС должны представить правительству предложения о том, как не допустить существенного роста цен на авиабилеты и авиатопливо

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Министерства энергетики, финансов и транспорта, а также Федеральной антимонопольной службе России необходимо провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо. Соответствующее правительственное поручение опубликовано на сайте кабинета министров. О результатах работы и предложениях по недопущению существенного роста цен ведомства должны отчитаться до 26 апреля.

В мониторинге должны участвовать и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Ответственными назначены глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов, а также глава ФАС Игорь Артемьев. За координацию работы ведомств отвечают вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов.

В конце февраля стало известно, что за последние три месяца цены на авиабилеты выросли на 5-33%, об этом сообщала газета «Коммерсантъ». После этого ФАС решила проверить данные о росте цен на авиабилеты. Ранее Козак предупреждал о росте стоимости авиабилетов в пределах инфляции. Также на увеличение цен повлияют изменение стоимости топлива, курс рубля и инвестиции в приобретение самолетов. В «Аэрофлоте» в середине февраля подчеркивали, что не собираются в ближайшее время поднимать цены на авиабилеты.