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Правительство поручило ведомствам провести мониторинг цен авиабилетов
По итогам мониторинга в Минфине, Минэнерго, Минтрансе и ФАС должны представить правительству предложения о том, как не допустить существенного роста цен на авиабилеты и авиатопливо
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Министерства энергетики, финансов и транспорта, а также Федеральной антимонопольной службе России необходимо провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо. Соответствующее правительственное поручение опубликовано на сайте кабинета министров. О результатах работы и предложениях по недопущению существенного роста цен ведомства должны отчитаться до 26 апреля.

В мониторинге должны участвовать и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Ответственными назначены глава Минэнерго Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минфина и первый вице-премьер Антон Силуанов, а также глава ФАС Игорь Артемьев. За координацию работы ведомств отвечают вице-премьеры Дмитрий Козак и Максим Акимов.

Бизнес
Цены на авиабилеты полетели вверх

В конце февраля стало известно, что за последние три месяца цены на авиабилеты выросли на 5-33%, об этом сообщала газета «Коммерсантъ». После этого ФАС решила проверить данные о росте цен на авиабилеты. Ранее Козак предупреждал о росте стоимости авиабилетов в пределах инфляции. Также на увеличение цен повлияют изменение стоимости топлива, курс рубля и инвестиции в приобретение самолетов. В «Аэрофлоте» в середине февраля подчеркивали, что не собираются в ближайшее время поднимать цены на авиабилеты.

В середине марта ФАС выяснила, что рост цен на авиабилеты не превысил 5%, это произошло из-за увеличения топливного сбора и сокращения предложений по льготным ценам и промоакциям. ​В службе подчеркивали, что основным каналом продажи авиабилетов остаются сайты и офисы авиакомпаний, ​а доля продаж через агрегаторы не превышает 30%, а
Автор: Григорий Дубов
Теги: Авиабилеты, Цены, Правительство, Минэнерго, Минтранс, Минфин, УФАС
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