ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты. Об этом сообщил заместитель руководителя ФАС Александр Редько, передает ТАСС.

«ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты по материалам СМИ. Вместе с тем выводы о резком росте цен из-за роста затрат авиакомпаний не подтверждаются», — рассказал Редько.

По его словам, динамика цен в данном случае определяется спросом и платежеспособностью населения, а не затратами авиакомпаний.

Ранее 26 февраля «Коммерсантъ» со ссылкой на данных сервисов электронной торговли билетами написал, что с декабря по февраль билеты подорожали на 5-33%.