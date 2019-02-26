«Аэрофлот» объявил о повышении топливного сбора

Повышение коснется внутрироссийских рейсов «Аэрофлота» и его «дочек» — «Россия» и «Аврора». Перевозчик объяснил решение девальвацией рубля и подорожанием авиакеросина

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Компания «Аэрофлот» решила поднять топливный сбор на 200 руб. для продажи билетов с 4 марта и перевозок с 1 апреля 2019 года, об этом сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. В компании уточнили, что речь идет о внутрироссийских рейсах самого «Аэрофлота», а также рейсов его дочерних авиакомпаний «Россия» и «Аврора», выполняемых под кодом SU.

«Данное повышение не коснется направлений, по которым действуют плоские тарифы», — пояснили в пресс-службе. К таким направлениям относятся города Дальнего Востока, Крыма и Калининград.

«Увеличение сборов обусловлено девальвацией рубля и ростом стоимости авиационного керосина, — заявили в «Аэфролоте». — Авиационный керосин, главная статья расходов «Аэрофлота», в прошлом году подорожал на 36%, что привело к дополнительным расходам в размере 48 млрд рублей».​

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