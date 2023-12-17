 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Война санкций ,  
0 

NYT сообщила об убытках компаний на $103 млрд после ухода из России

NYT: западные компании после ухода из России сообщили об убытках на $103 млрд
Сюжет
Война санкций
Ожидалось, что уход компаний поможет задушить российскую экономику, однако Россия обернула ситуацию в свою пользу, пишет газета. По данным NYT, Москва теперь контролирует практически каждый выход компаний с российского рынка
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Западные компании, объявившие об уходе из России, сообщили об убытках на сумму более $103 млрд с начала военных действий на Украине, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на финансовые отчеты.

После начала военных действий сотни зарубежных компаний решили уйти с российского рынка. Ожидалось, что это поможет «задушить» российскую экономику, однако Россия обернула ситуацию в свою пользу, отмечает газета. По данным NYT, Москва теперь контролирует практически каждый выход компаний из российского бизнеса. «Те, кто уходит, теряют свои позиции», — заявил газете пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «И конечно, их собственность покупается с серьезной скидкой и переходит нашим компаниям», — добавил он.

Кремль исключил «свободный выход» западных компаний из России
Бизнес
Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Издание, в частности, упомянуло уход пивоваренных компаний Heineken и Carlsberg. Нидерландская Heineken в августе этого года продала за €1 свой бизнес компании Arnest Group (производит средства для волос «Прелесть», освежители воздуха Symphony, инсектицид «Дихлофос», крем для обуви «Дивидик» и дезодоранты Deonica). Новому владельцу перешли семь пивоваренных заводов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске, а также более 20 брендов, включая «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Шихан», «Охота», «Жигулевское 1978». В декабре стало известно, что компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» (принадлежала Heineken) провела ребрендинг. Ее переименовали в «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ), а красную звезду на логотипе заменили на изображение танков для пивоварения, сообщил ее президент Алексей Сагал.

В июле по указу президента Владимира Путина доли в «Балтике», принадлежащей датскому производителю пива Carlsberg, перешли под временное управление Росимущества. Датская компания Carlsberg перед этим анонсировала продажу своего российского бизнеса. Новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен после перехода «Балтики» под госуправление обвинил российские власти в краже бизнеса. Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что ни о какой национализации компании речи не идет.

В декабре Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил: «Они что думали, что все рухнет, что ли? Ничего подобного не произошло, у них всё перехватили и пошли вперед».

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
уход с рынка компании убытки санкции против России

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Материалы по теме
FT описала работу Dаnone при племяннике Кадырова: «MBA без пистолетов»
Бизнес
Во «Вкусно — и точка» объяснили подорожание бургеров на 10%
Бизнес
Экс-президента «Балтики» арестовали по делу о правах на бренды пива
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
NYT сообщила об убытках компаний на $103 млрд после ухода из России Бизнес, 19:35
В Калужской области завели дело после гибели ребенка из-за падения снега Общество, 19:28
ФИФА назвала 19 из 32 участников обновленного клубного чемпионата мира Спорт, 19:24
США увеличили добычу сланцевой нефти на фоне сокращения добычи ОПЕК+ Экономика, 19:21
ЦАХАЛ обнаружила крупнейший туннель ХАМАС в 400 м от границы с Газой Политика, 19:15
В Калужской области ребенок погиб из-за падения снега с крыши дома Общество, 18:45
Гладков сообщил о разрушениях в селе после обстрела и боя у границы Политика, 18:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Буданов заявил о «нулевом КПД» принудительно мобилизованных украинцев Политика, 18:22
В Финляндии прошел митинг из-за нового закрытия границы с Россией Политика, 18:20
Московских автомобилистов предупредили о гололеде Общество, 18:17
Сборная «Россия 25» победила на Кубке «Первого канала» по хоккею Спорт, 18:03
Сборная «Россия 25» победила на Кубке «Первого канала» по хоккею Спорт, 18:03
Подросток умер во время финала турнира по боксу в Свердловской области Спорт, 17:55
Северная Корея запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету Политика, 17:52