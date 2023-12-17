NYT сообщила об убытках компаний на $103 млрд после ухода из России

Ожидалось, что уход компаний поможет задушить российскую экономику, однако Россия обернула ситуацию в свою пользу, пишет газета. По данным NYT, Москва теперь контролирует практически каждый выход компаний с российского рынка

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Западные компании, объявившие об уходе из России, сообщили об убытках на сумму более $103 млрд с начала военных действий на Украине, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на финансовые отчеты.

После начала военных действий сотни зарубежных компаний решили уйти с российского рынка. Ожидалось, что это поможет «задушить» российскую экономику, однако Россия обернула ситуацию в свою пользу, отмечает газета. По данным NYT, Москва теперь контролирует практически каждый выход компаний из российского бизнеса. «Те, кто уходит, теряют свои позиции», — заявил газете пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «И конечно, их собственность покупается с серьезной скидкой и переходит нашим компаниям», — добавил он.

Издание, в частности, упомянуло уход пивоваренных компаний Heineken и Carlsberg. Нидерландская Heineken в августе этого года продала за €1 свой бизнес компании Arnest Group (производит средства для волос «Прелесть», освежители воздуха Symphony, инсектицид «Дихлофос», крем для обуви «Дивидик» и дезодоранты Deonica). Новому владельцу перешли семь пивоваренных заводов в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске, а также более 20 брендов, включая «Крушовице», «Бочкарев», «Мистер Лис», «Шихан», «Охота», «Жигулевское 1978». В декабре стало известно, что компания «Объединенные пивоварни Хейнекен» (принадлежала Heineken) провела ребрендинг. Ее переименовали в «Объединенные пивоварни — холдинг» (ОПХ), а красную звезду на логотипе заменили на изображение танков для пивоварения, сообщил ее президент Алексей Сагал.

В июле по указу президента Владимира Путина доли в «Балтике», принадлежащей датскому производителю пива Carlsberg, перешли под временное управление Росимущества. Датская компания Carlsberg перед этим анонсировала продажу своего российского бизнеса. Новый генеральный директор Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен после перехода «Балтики» под госуправление обвинил российские власти в краже бизнеса. Министр финансов Антон Силуанов уверяет, что ни о какой национализации компании речи не идет.

В декабре Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил: «Они что думали, что все рухнет, что ли? Ничего подобного не произошло, у них всё перехватили и пошли вперед».